China lamentó las declaraciones del presidente estadounidense sobre su posible boicot a los Jugos Olímpicos que se celebrarán en Beijing 2022. “No se puede politizar el deporte (...) eso va en contra del espíritu olímpico y daña los intereses de los atletas”, señalaron desde la cancillería del gigante asiático.

Boicot diplomático

"Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 son un escaparate para deportistas de todo el mundo. Politizar el deporte va en contra del espíritu olímpico y de los intereses de los atletas", dijo este viernes en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Zhao Lijian.

Según la diplomacia china, los presuntos abusos de derechos humanos por parte del gobierno chino en la región noroccidental de Xinjiang no son más que “una campaña de difamación”. "Las acusaciones de Estados Unidos contra China con respecto a los derechos humanos faltan a la verdad y no tienen fundamento", afirmó.



"China nunca tolerará que ningún país se entrometa en sus asuntos internos", sentenció tras las declaraciones del mandatario norteamericano. El jueves, durante su diálogo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Biden había asegurado que el boicot a los juegos olímpicos es "algo que estamos considerando". Según había indicado el diario The Washington Post, el boicot podría ser aprobado antes de que finalice noviembre.Según indicó el matutino estadounidense, tan pronto como Biden tomó posesión comenzaron las discusiones privadas entre los diplomáticos de Washington y sus aliados sobre cómo manejar el tema de las Olimpiadas.



Esta semana el presidente chino, Xi Jin ping y su homólogo estadunidense Joe Biden mantuvieron un encuentro virtual, aunque el comunicado de la Casa Blanca no hace mención a que el tema de los Juegos Olímpicos haya estado en discusión. Washington se limitó a señalar que Biden trasladó a Xi sus preocupaciones por las prácticas en Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, así como por los derechos humanos en general.

En tanto, Rusia criticó el eventual boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing. "Lo valoramos negativamente", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en referencia a los dichos del líder estadounidense, Joe Biden.



Más sanciones a China



En los últimos meses el congreso estadounidense multiplicó las resoluciones y proyectos de ley destinados a castigar a China. Por un lado, algunas de las medidas prevén sanciones a empresas que acepten promocionar los Juegos Olímpicos de invierno. Por otro lado, otros proyectos pedían al Comité Olímpico Internacional (COI) el traslado de la competencia internacional a otro país. Desde la oposición, sin embargo, quieren llevar la medida a otro tipo de extremos. El senador republicano por el estado de Arkansas, Tom Cotton, va por un boicot total que incluiría a los atletas.

Desde el Comité Olímpico Estadounidense se opusieron a una solución tan radical como la planteada por el republicano al considerar que los JJOO son importantes después de meses de una pandemia mundial.

La institución además recordó que el boicot a los Juegos de Moscú en 1980 por parte de Estados Unidos y unos sesenta países más, y el de los de Los Ángeles en 1984, por parte de la Unión Soviética y sus aliados, son claros ejemplos de que utilizar este tipo de eventos deportivos como "herramienta política" fue un "error".