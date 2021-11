¿Quiénes son las cryptogirls? Mercedes Etchegoyen y Josela Aramburu son parte de la comunidad que difunde información sobre las criptomonedas con el objetivo de acercar más a las mujeres hacia la independencia financiera. Las cryptogirls charlaron con PáginaI12 sobre la importancia de construir redes de contención, la democratización de la información y afirman que sin independencia económica no hay justicia social posible.

- ¿Cómo surgió cryptogirls?

- J.A: Durante la pandemia. Algunas de nosotras ya éramos amigas y comentamos las dificultades de ahorro que teníamos. Todas nos encontrábamos en situaciones económicas incómodas, apretadas y con deseos de emprender o viajar o comprar una casa.

- M.E: Lo que sucedió con la pandemia y especificamente con el confinamiento es que nos obligó a frenar y nos dio tiempo para otras cosas, en este caso, el bitcoin. Hace mucho que existe el mercado de criptomonedas pero con la cuarentena comenzó a tener más lugar.

J.A: Ahí creamos un grupo de Whatsapp donde Mercedes y Nadia nos asesoraban brindando el conocimiento relacionado a las finanzas, cómo invertir, cómo ahorrar. Yo soy politóloga, no sabía más que de oído sobre el tema de las criptomonedas. Lo que empezó a suceder es que ese grupo tomó mucha relevancia y de repente estábamos todo el día hablando. Ahí creo que se dio el empujón para que muchas empecemos a meternos en el mundo cripto. Y así empezamos, cada una se descargó una wallet -billetera virtual que permite administrar las criptomonedas- y primero fue algo muy didáctico, pusimos 500 pesos y veíamos cómo fluctuaba nuestra inversión. Cada semana hacíamos una reunión virtual y alguna de las chicas había averiguado sobre alguna moneda nueva.

M.E: Eso fue mutando hasta hoy que brindamos charlas, acercamos información, organizamos paneles a partir de nuestras redes sociales. Nosotras entendemos, por un lado, la importancia de la educación financiera, algo que en la escuela no se tiene y, por el otro, la importancia de hacer red, por eso nos pensamos como una comunidad informativa. Donde todas aportamos y nos acompañamos. Creemos que el conocimiento da más oportunidades, nos permite elegir. Muchas veces llegan mensajes de mujeres a nuestras redes sociales pidiendo información sobre algún tema en particular referido a finanzas o comentando que el marido no se anima a invertir o no quiere. No solo es acompañamiento financiero sino también un espacio para compartir las experiencias de cada una, para compartir información, en definitiva, para hacer redes.

- ¿Cómo se cruza la perspectiva feminista con el mundo de las criptomonedas?

- M.E: En primer lugar porque todavía hay una idea de que los que manejan las finanzas de una casa son hombres. Y eso ya no es así, hay muchas mujeres jefas de hogar y muchas otras que si bien no trabajan (formalmente pero sí desempeñando tareas de cuidado) sienten curiosidad o necesidad de conocer más sobre su economía y las posibilidades en el mundo de las inversiones. Cryptogirls apunta un poco a eso, a que si hay mujeres que les interesa que sepan que ese mundo también les pertenece. En segundo lugar porque creemos que estar informadas sobre las posibilidades nos acerca un poco más a la independencia financiera. En países que son víctimas de la inflación, las mujeres y, sobre todo las jóvenes, lo sufren especialmente. Es decir, ganan menos, su posibilidad de ahorro se ve reducida y el tiempo que destinan en tareas no remuneradas -cuidado- se lo quita de poder pensar en qué invertir, dónde, cómo.

- J.A: También, como mencionamos anteriormente, creo que la perspectiva feminista se imprime en entender que estos espacios son, a su vez, espacios de contención. Todas vivimos realidades diferentes y tenemos objetivos diferentes. Las inversiones que hagan unas y otras van a ser diferentes porque se quiere el dinero para diferentes cosas. Contemplar las diferencias es parte de esa perspectiva y asesorar desde ahí.

- M.E: Las cosas cambian y están cambiando rápido, creemos fundamental acompañarnos e intercambiar conocimiento para que ese cambio no excluya y nos deje por fuera del futuro financiero.

- ¿Y por qué creen que el sistema de las criptomonedas puede acercar a las mujeres a la independencia financiera?

- J.A: Porque es otra opción para elegir. Simplemente por eso. Es otra manera de administrar el dinero y creemos que es también la manera más rentable en estos momentos. Desde ya que es necesario el acceso a internet pero eso en Argentina es algo que está bastante saldado. Si hay internet y un dispositivo, se puede tener una wallet y comprar criptomonedas. En mi caso, por ejemplo, quería renunciar pero tenía una situación económica ajustada. No me gustaba mi trabajo pero tenía que pagar las cuentas, el alquiler, los servicios. Tenía ahorros, pero no me permitían vivir. Ahí hablé con Mercedes, ella me habló de las criptomonedas y comenzó a asesorarme. Yo creía que era algo para gente millonaria pero no. Siempre milité el feminismo y este sistema presentaba una contradicción para conmigo misma, con mis propios ideales pero los termine desandando porque encontré ahí una manera de que mis ahorros comiencen a rendir un poco más, no quería dejarlos en el banco ni tenerlos debajo del colchón.