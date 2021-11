Este domingo por la noche, en víspera del feriado, dos locales gastronómicos reconocidos de la ciudad fueron baleados con minutos de diferencia. Pasadas las 23.30 ocurrió la primera balacera en 27 de Febrero y Maipú, donde funciona Jorgito Junior's, de comidas rápidas. Unos diez minutos después, otro hecho similar tuvo lugar en Pellegrini al 1700, donde está ubicada la parrilla El Establo. “Estaba lleno y todos se tiraron al piso. Me dijeron que el hombre que tiró le dijo al parrillero que se corriera antes de disparar", relató un testigo en LT8. El dueño del local de Paseo Pellegrini, Osvaldo De Marco, aseguró que el tirador "pudo haber hecho un desastre".

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que en el primero de los hechos, dos hombres que se trasladaban en moto pasaron por el carrito Jorgito Junior's y efectuaron disparos de arma de fuego contra la fachada, para luego darse a la fuga. Los investigadores levantaron 4 vainas servidas del lugar, y dos comensales, de 16 y 18 años, resultaron con heridas leves.

En tanto, el segundo suceso fue protagonizado por un individuo en moto, que subió con el rodado a la vereda, sacó un arma y disparó. En el lugar se levantaron 3 vainas servidas. El ataque provocó heridas a un mozo de 49 años que fue trasladado por compañeros al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde se diagnosticó una herida en la zona lumbar. Tras las primeras curaciones y al encontrase fuera de peligro, fue dado de alta.

Ambos episodios son investigados por la Unidad de Balaceras de la Fiscalía de Rosario que convocó al Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal y personal del área operativa para el relevamiento de cámaras y toma de testimonios. Además, señalaron que hasta el momento no descartan ninguna de las hipótesis que, incluso, se vienen manejando en casos similares de "intimidación pública".

En conferencia de prensa junto a la jefa de Policía, Emilce Chimenti, el director de la AIC, Marcelo Zoratti, indicó que junto al ministro de Seguridad Jorge Lagna se reunieron con los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca. "Se están realizando tareas de investigación y se plantearon lineamientos de trabajo para prevención. Estamos convencidos de que es un mensaje mafioso, ya que los lineamientos del gobernador a través del ministerio, es ir en contra de estas mafias y al enfrentarlas es lógico este tipo de reacción".

Al mismo tiempo dijo que "hay líneas de investigación, por razones investigativas no podemos dar datos certeros", y habló de hipótesis, incluso, "relacionadas con narcotráfico y otros temas". "Estamos avanzando por buen camino", dijo. También reconoció que son hechos que generan "pánico", y aseguró que "se está trabajando para perfeccionar la parte preventiva. Son hechos dinámicos", dijo. Además, confirmaron que "no hay amenazas ni cuestiones previas".

Al mismo tiempo indicó que en la zona había personal, por lo que "llegaron en menos de cinco minutos", pero lamentaron que los atacantes "analizan donde están los patrulleros" y se mueven "en motos que levantan rápidamente velocidad", por lo que se está trabajando también "en forma de incógnita".

Chimenti sumó: "Estamos con todos los recursos en la calle. Lamentablemente hay situaciones que son difíciles de prevenir. Tenemos grandes operativos en diferentes objetivos, estaciones de servicio, escuelas", enumeró sobre los lugares con presencia policial, ante hechos similares. "Vamos a brindar la seguridad necesaria con distintas acciones. No estamos desbordados pero sí con mucho trabajo. Tampoco es una realidad que podamos poner un personal en cada local gastronómico, pero sí tener un patrullaje inteligente en la zona".

Cámaras

Una de las cámaras de seguridad del local de Paseo Pellegrini dejó evidencia de lo que ocurrió dentro del salón durante el ataque a tiros. Las imágenes muestran cómo los comensales comienzan a tirarse al suelo y correr. En tanto, la cámara que apunta hacia afuera, muestra a una persona llega en una moto roja a la parrilla, sube a la vereda con el rodado, saca un arma y comienza a tirar hacia el frente del local. Luego acelera y se da a la fuga.

Ese ataque ocurrió cuando había cerca de centenar de personas adentro del local. Uno de los testigos del hecho relató que el atacante le dijo al parrillero que se apartara, antes de empezar a tirar.

El mozo que resultó herido, Cristian Santo, manifestó en Canal 3 que no sale del asombro. "Yo viví una película anoche. Tengo los tiros grabados en el oído, no me puedo sacar ese zumbido”, dijo el hombre que tiene tres hijos.

Por su parte, el dueño se manifestó "conmocionado, mal", ya que no saben a qué se debieron los hechos. "Esto es terrorismo", dijo. Y consideró: "Le puede tocar a cualquier colega. Esto es al azar. No recibimos amenazas. Nunca tuvimos nada con nadie. Ni en los celulares, ni en el fijo, ni un cartel, ni un papel". De Marco indicó que "había y hay patrullajes. No sé si es lo necesario, uno no lo sabe".

Carlos Mellano, presidente de la Asociación Empresaria Gastronómica aseguró que se busca "meter miedo a la sociedad", y que "la situación nos obliga a trabajar en la prevención”.

Los dos ataques se suman a una serie de hechos similares como fue la saga de balaceras de las que fueron blanco estaciones de servicio; los hechos en algunas escuelas, y hace dos días, también la sede del sindicato de Camioneros en Pasco al 1000.