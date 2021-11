TEATRO

Réquiem

¿Qué sentido tiene estrenar hoy una obra creada antes del colapso, como si nada hubiese sucedido? ¿Cómo seguir haciendo teatro o danza en el presente y sobrevivir a la hecatombe? ¿Para qué seguir, cuando uno de los directores del grupo murió? En algún pasado, el Grupo Krapp imaginó un concierto con música, canciones, danzas, imágenes, textos y videos de todas sus obras. Una antología. No se trata de un homenaje para Luis Biasotto, sino de una obra hecha junto a él. Una pieza improbable entre la vida y la muerte. “Apenas podemos garantizar que será una fiesta, una borrachera, un canto a los gritos, un brindis por la amistad, la danza perpetua y las estrellas fugaces”, es como presentan su estreno para la Bienal de Performance. Las entradas se consiguen a traves de la web del CCK.

Viernes 3 y Sabado 4, a las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis

El amo del mundo

Convocado para dirigir una obra escrita en 1927 por Alfonsina Storni, Francisco Lumerman (El amor es un bien) tomó una decisión acertada: enmarcarla en un relato actual. Una compañía está a punto de estrenar El amo del mundo en un teatro de provincias. Gabriel, el director y Mara, la actriz protagónica, son pareja hace quince años. La obra de Storni muestra a Márgara, una mujer soltera en la Buenos Aires de 1930, y su relación con Claudio, un hombre que busca la pureza en la mujer por sobre todas las cosas. Durante un accidentado ensayo general, el vínculo de Gabriel y Mara se transforma, impactado por las palabras de Alfonsina. Con Paula Ransenberg, Lautaro Delgado Tymruk, Fiamma Carranza Macchi, Rosario Varela, Adriana Ferrer, David Subí y Franco Quercia.

Jueves a domingo a las 20, en el Teatro Regio, Av. Córdoba 6056. Entrada: $800

MÚSICA

Ovarios calvarios

Para conmemorar los cuarenta años del Día Internacional de la No Violencia Contra La Mujer, Andrea Echeverri al frente de Aterciopelados presentó este jueves una instalación en el claustro de San Agustín, en Bogotá, auspiciada por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Ovarios calvarios es una acción de resistencia donde la fuerza frágil, rota y remendada de la cerámica de Andrea Echeverri –que se presenta como La Ruiseñora, como el título de su último disco solista– es acompañada por tres nuevas canciones, todas con cantantes invitadas. En la que bautiza proyecto, “Ovarios”, Echeverri es acompañada por Vivir Quintana. La Muchacha Isabel se suma al tema siguiente, “No se viola”, y por último es el turno de Las Añez, invitadas de lujo para el vals “Plañidera”. Las canciones y sus videos están disponibles en las plataformas digitales de Aterciopelados, en su canal de Youtube y en el canal de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad.

Amuleto

Después de haber presentado el año pasado una version en castellano del tema "To Binge", de Gorillaz, El Hipnotizador Romantico está de regreso con una nueva canción propia llamada "Amuleto". Para grabarla, los integrantes del proyecto liderado por Maximiliano García –integrante de Mataplantas y Cosmo– pudieron regresar a la histórica sede de operaciones que es su estudio Matarex, para contar con la colaboración de Franco Italiano en batería y Mariano Esaín en la mezcla. Folk atmosférico, psicodelia, tropicalismo y pop reverberante son el marco de un grupo que se completa con Pablo De Caro en guitarra –voz cantante y compositor de Mataplantas y Cosmo– Rocío Maquieira en coros, Ayar Sava en bajo y Lux Raptor en teclados y samplers.

ONLINE

The Beatles: Get Back

Papá Noel llegó con un mes de adelanto. Hace algunos días, cuando se anunciaron las duraciones de cada una de las tres partes del documental de Peter Jackson sobre The Beatles, más de un fan dio saltitos de alegría: 157, 173 y 138 minutos respectivamente. 468 en total, es decir, casi ocho horas de material –en su mayor parte inédito– registrado durante las jornadas de grabación de Abbey Road. Ya disponibles en Disney+, los legendarios sonidos e imágenes registrados en enero de 1969 por el cineasta Michael Lindsay-Hogg, y archivados durante décadas sin que nadie tuviera acceso a ellos, vuelven a ver la luz para reconstruir los últimos tiempos de la banda británica antes de su disolución. Hay varias sorpresas, como el registro completo de la mítica última presentación en vivo en la terraza del local de Savile Row, así como decenas de ensayos y tomas desechadas de las canciones que formaron parte de los dos últimos discos de Paul, John, Ringo y George. Un auténtico fin de año beatlemaníaco.

Kamikaze

Todo comienza con una chica piloteando una avioneta e intentando estrellarse. Llegada de tierras danesas, esta nueva serie poco y nada tiene que ver con los usuales policiales nórdicos. La protagonista es Julie (Marie Reuther), una joven millonaria de Copenhague a quien todo parece irle de maravillas: su vida es puro goce, compras, fiestas y posteos en redes. Todo cambia cuando sus padres y su hermano mueren en un accidente de aviación de regreso de unas vacaciones en Ruanda. Para el creador y director de la serie, Kaspar Munk, “el deseo era contar un cuento de hadas absurdo, vibrante y enérgico, pero no exento de oscuridad”. Son ocho episodios de entre 20 y 30 minutos, ya disponibles en HBO Max.

CINE

La casa Gucci

Apenas dos meses después del estreno de El último duelo, Ridley Scott –que este martes 30 cumple 84 años– regresa a las pantallas con esta reconstrucción ficcional de la familia Gucci, dueños de uno de los imperios de la moda más duraderos y prestigiosos, aunque atravesados por más de un escándalo. Lady Gaga es la encargada de darle vida a Patrizia Reggiani, la joven de familia humilde que ingresó por la puerta grande al clan Gucci, aunque años después terminó contratando a un asesino a sueldo para acabar con la vida de su ex. Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons y Al Pacino encarnan respectivamente a Maurizio, Paolo, Rodolfo y Aldo, representantes de distintas generaciones de esa famiglia que, a juzgar por el subtítulo del libro de Sara G. Forde en el cual se basa el guion, siempre estuvo atravesada por el crimen, la locura, el glamur y la codicia. Dice la leyenda que la cantante habló exclusivamente en inglés con acento del norte de Italia durante nueve meses antes del comienzo del rodaje.

La procesión nupcial en Hardange

Como cierre del “Encuentro con el Nuevo Cine Noruego”, que reunió títulos recientes de esa cinematografía escandinava, la Sala Leopoldo Lugones (Avenida Corrientes 1530) estará exhibiendo hoy, en tres únicas funciones a las 15, 18 y 21, este auténtico clásico del cine mudo. Dirigida en 1926 por Rasmus Breistein, la película es una adaptación libre de una novela de Kristofer Janson, que narra la historia de amor de la joven Marit y Anders, quien viaja a los Estados Unidos en busca de trabajo y fortuna. El film fue restaurado a partir de varias copias y la banda de sonido se reconstruyó a partir de las partituras de referencia conservadas, finalmente interpretada por la Orquesta Filarmónica de Bergen.

TV

How to with John Wilson

Un año después de su estreno en los Estados Unidos, llega a la pantalla de HBO la docuserie humorística creada y protagonizada por John Wilson, “un neoyorquino ansioso que intenta dar consejos cotidianos mientras lidia con sus propios problemas personales”, según la descripción oficial. Los seis episodios de la primera temporada (ya hay una segunda a punto de debutar), fue descripta por The New Yorker como “una mirada marciana sobre los hábitos de homo sapiens”, y siguen a Wilson, un ciudadano de Queens de treinta y pico que trabajó como editor y camarógrafo para infomerciales, según su propio repaso curricular. Los temas van del Efecto Mandela –la extraña sugestión que hace que mucha gente recuerde algo que nunca ocurrió de esa manera– a la cocción perfecta de un risotto, la cohabitación con un gato destructor o las complejidades de dividir una cuenta a la hora de pagar, siempre con una mirada humanista más cercana a la del observador bondadoso que a la del ironista.

Viernes a las 23.40, por HBO.

NCIS

Una serie centennial, casi un récord para Guinness. Diecinueve temporadas no son moco de pavo, y ese es exactamente el número que acaba de alcanzar NCIS, la historia “procedimental” protagonizada por agentes especiales del Servicio de Inteligencia Naval que debutó en la cadena CBS en 2003. En otras palabras, la segunda con actores de carne y hueso más larga después de Law and Order. Mark Harmon regresa como el exjefe Leroy Jethro Gibbs, luego de la explosión de un bote que parecía haber acabado con su vida, acompañado por Sean Murray, Wilmer Valderrama y Katrina Law en un reparto multirracial e inclusivo. ¿Alcanzará la gasolina para la S20? Todo parece indicar que sí.

Miércoles a las 22, por AXN.