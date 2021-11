Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, habló en Identidades (en canal IP) de la poca presencia femenina en el gabinete, de su relación con el jefe de gabinete Juan Manzur, y reafirmó su admiración por Milagro Salas. "Se intentó banalizar las políticas de género, incluso hacia adentro del espacio político hubo quienes dijeron que eran políticas pianta votos. O que no bajamos la inflación por estar ocuparnos en el DNI no binario. Eso es ridiculizar. Es infantilizar el debate".

También definió que Milagro Salas −de quien fue abogada− "es una presa política", con quien sigue teniendo contacto: "La respeto, la admiro y la escucho". A continuación, cinco destacados de la entrevista:

Lenguaje inclusivo

"Hay algo generacional. No conozco muchos funcionarios que hablen con la 'e'. Lo único que no puede haber con el lenguaje inclusivo es la imposición. Eso sería absolutamente ilógico. Y tampoco puede haber rechazo para el que lo quiera usar eso. Para mí hay algo del lenguaje inclusivo. Es una interpelación para nombrar algo que siempre fue invisibilizado. Es eso", dijo la ministra.

Pocas mujeres en el gabinete

"Me hace ruido en cualquier ámbito. No está bien. Todavía el poder sigue siendo masculino: de hombres profesionales blancos. Para trabajar sobre eso hay que hacer un montón de cosas, y una es obligarse a tener representaciones de mujeres o participación de mujeres en los ámbitos de poder [...] El Ejecutivo es quien debe ocuparse de hacer eso. Es una lógica del poder masculino. Hay muchísimas mujeres que tienen capacidades de sobra, pero siempre nos han faltado oportunidades. El sistema se reproduce discriminando. No se sanea solo", afirmó.

Albertismo y cristinismo

"No me ubico en ninguno de los dos sectores. Soy una de las no peronistas del gabinete. Soy militante de izquierda, dirigente de la izquierda popular", contó. "Es una simplificación pensar de manera binaria el Frente de Todos. Es incorrecto. Hay miradas que amplían. Yo no soy peronista, no integro el PJ. Hay matices". definió.

Violencia de género y femicidios

"La casa es un lugar absolutamente inseguro para millones de mujeres. Por eso las tasas de femicidios subieron durante la pandemia", explicó.

Respecto de las violencias de género sostuvo que "están vinculadas a un fenómeno político, social, económico". Y ejemplificó: "En La Plata, el año pasado hubo 160 mil causas por violencia de género. Estamos hablando de violencia física y doméstica. Es un fenómeno muy extendido. Y es multicausal".

"Las violencias tienen una base que es una desigualdad estructural. No es casual que 7 de cada 10 pobres sean mujeres. No es casual que las tareas de cuidado recaiga en nosotras. No es casual que nos cueste más conseguir trabajo, conseguir trabajo pago, que haya brecha salarial, llegar a los espacios de poder... todas esas desigualdades que son estructurales. Es el sistema y esa desigualdad es la que genera violencias", reflexionó.

"El Estado tiene obligación de modificar las pautas culturales con políticas culturales, con políticas de educación, con la ESI, que es un gran transformador, es una gran herramienta de transformación. También tenemos la política", dijo.

Relación con Juan Manzur

"La relación siempre fue cordial. Yo no tengo ninguna duda que donde haya una obstaculización del acceso de la ILE a una criatura o a cualquier persona yo voy a hacer una denuncia exactamente igual, sea quien sea. Eso para mí no varía".

Críticas de la oposición

Sobre la cítrica que había realizado María Eugenia Vidal, sobre la doble vara del kirchnerismo, en la situación del exsenador José Alperovich, la ministra respondió: "Siempre expresé que creo en la palabra de la sobrina víctima del abuso, creo profundamente que fue víctima de un abuso tremendo".

"El Presidente coloca una nueva silla en el gabinete. Un gabinete flaco de mujeres, pero una nueva silla que tiene que llevar la voz de las mujeres, de las lesbianas, de los gays, de los bisexuales y trans. Lo mismo hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires", sostuvo. "La Ciudad de Buenos Aires tampoco tiene un ministerio. Ni siquiera tiene una secretaría vinculada al género. Entonces, lo que digo es no hay doble vara. Hay quienes llevamos adelante políticas y representamos a este gobierno, y otros que, más allá de las chicanas, no llevan adelante políticas en ese sentido", aseguró.

"En el gobierno de Cristina no había aborto legal. Pero, ¿alguien podría pensar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no fue un gobierno nacional y popular que amplió derechos como ningún otro gobierno, desde Perón en el 45? Suponer que las cosas son blancas y negras, o como alguien dijo que Macri era el feminista menos pensado...", ironizó.

¿Terrorismo en el sur?

"No coincido con Berni, de ninguna manera. No hay terrorismo en Argentina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado chileno por la mala utilización deun tipo penal muy específico en la utilización que tenía que ver con la persecución, para hechos que no tenían vinculación con el terrorismo. Acá hubo dos actos de terrorismo y el terrorismo de Estado. El resto no", sostuvo de manera tajante.