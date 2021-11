Moderna advierte sobre la efectividad de las vacunas ante Ómicron

Las vacunas anticovid creadas hasta ahora podrían tener dificultades para combatir la variante ómicron y llevará meses ultimar un nuevo inmunizante eficaz contra esa cepa, declaró el presidente del laboratorio estadounidense Moderna al diario Financial Times.

Stephane Bancel sostuvo que los datos sobre la eficacia de las vacunas actuales contra la nueva cepa llegarán en las próximas dos semanas pero que, aún así, los científicos no son optimistas. "Todos los científicos con los que he hablado [...] sienten que 'esto no va a ser bueno'", dijo.