El concejal de Juntos por el Cambio Roy López Molina salió ayer a fijar posición sobre la causa que tiene a Marcelo Sain como investigado. "En Santa Fe, el nuevo objetivo del elenco estable es la construcción de un relato para garantizar que nunca más nadie se atreva a perseguir a las poderosas mafias que explican la violencia: como no alcanzó con la demonización de Sain, ahora pretenden crear la idea de espionaje. ¿Saben por qué no fue suficiente el ataque sistemático a la persona del ex Ministro de Seguridad y necesitan instalar que existía un sistema para espiar ilegalmente? Porque, a pesar de todo, el poder real de las mafias estatales nunca quedó tan expuesto y cuestionado como ahora. Es evidente la enemistad de la Fiscalía Regional Sta Fe contra el ex Ministro a raíz del caso Oldani (o “cómo se lava la plata en la ciudad capital”). Ello, y la iniciada sucesión del Fiscal General, deberían ser parte de todo análisis de real politik, pero no. Silenzio Stampa. Los mismos legisladores que le pidieron hasta el análisis de sangre y orina a los fiscales que investigan el juego ilegal para evitar desaforar a (el senador, Armando) Traferri, ahora expresan rápidamente su preocupación frente a una 'empresa criminal destinada a espiar', sin ningún elemento o prueba", expresa el hilo de tuits.