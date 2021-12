La Justicia de San Luis ordenó el procesamiento de cuatro policías y la detención de dos de ellos, a raíz del caso de Florencia Magalí Morales, asesinada en una celda de la comisaría de Santa Rosa de Conlara el 5 de abril de 2020. "Hubo un avance, es positiva la resolución, esto nos habilita a ir a juicio oral", dijo a Página/12 el abogado de la familia, Santiago Calderón Salomón. Los fundamentos de la medida judicial versan en que se encontraron elementos de cargo suficientes para tener por acreditada, en esta etapa de instrucción, la conducta atribuida en orden a los delitos por los que fueron indagados y ahora procesados los acusados Eugenia Arguello, Victoria Johana Torres Marcos Ontiveros y Reynaldo Clavero. Sin embargo, la familia de Florencia se mostró disconforme por otro aspecto que también describió su abogado.

Celeste Morales, una de las hermanas de Florencia, indicó que a los acusados "se los procesó por delitos menores, como vejaciones, incomunicación, lesiones y mal desempeño de funcionario público" y no por el asesinato. "Por eso la idea es que se hiciera cambio de carátula a homicidio agravado, pero no sabemos por qué no se dio lugar a nuestro pedido. La Justicia tiene pruebas suficientes de que mi hermana no se suicidó, y eso quedó demostrado en las pericias de parte", sostuvo Morales. "Hay peritajes contundentes que ya descartaron el suicidio y la hipótesis más fuerte desde el punto de vista técnico es el homicidio", dijo Calderón Salomón a este diario. El cambio de calificación había sido solicitado conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos, que es querellante en la causa.



Por otra parte, la hermana de Florencia aclaró que la familia cree que hay más involucrados en el hecho al decir que "la guardia no estaba solo conformada por cuatro policías, sino que había más de diez personas ese día, y eso surgió de una testimonial". Celeste aseguró que va a seguir exigiendo Justicia sin importar el tiempo que pase. "Por más que se tenga que llegar hasta las últimas consecuencias, continuaremos solicitando el cambio de carátula", dijo. A pesar de que el juzgado ordenó la prisión preventiva de Ontiveros y de Clavero, permanecen alojados en la Alcaidía de esa dependencia y eso generó más suspicacias en la familia.

El 5 de abril de 2020 Florencia Magalí Morales, de 39 años, salió a buscar comida y terminó presa por violar el ASPO. La tarde del día de su arresto la encontraron muerta en su celda. A las 19.30 de aquel día, el comisario Heraldo Clavero llamó al juez de turno para decirle que Florencia “se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada". Las pruebas y los peritajes hacen insostenible esa versión. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituyó como querellante en abril de 2021, cuando la causa amenazaba con ser cerrada en San Luis, y ya en ese momento le hicieron saber al juzgado que los hechos no pueden encuadrarse en un mero incumplimiento policial sino que es un caso de violación de los derechos humanos.

Entre las pruebas está el resultado de la segunda autopsia, que fue confirmado por la Junta de Forenses que cuestionó a la primera. Al cuerpo le faltan músculos, una arteria y el hueso hioides estaba sin fracturas. La experta en criminalística afirmó que Magalí fue estrangulada, y la forense descartó totalmente el suicidio por la falta de fracturas en el hueso hioides. Además, el cordón con el que se encontró a la mujer, supuestamente suicidada en la celda de castigo, también fue peritado y los resultados revelaron que no pertenecían al buzo que vestía al momento de su muerte, es un elemento ajeno.