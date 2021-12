La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, brindó ayer mayores precisiones sobre el pase sanitario que se exigirá a los mayores de 13 años, con dos dosis de vacunas contra el coronavirus, para asistir a eventos masivos cerrados o abiertos de más de mil personas y para los viajes grupales a partir del 21 de diciembre. "El pase sanitario sirve para que aumentemos los niveles de vacunación, porque el grupo de 18 a 39 años que se colocó su primera dosis sin ningún problema no están acudiendo al segundo turno, seguramente porque para entrar a la cancha o a los boliches se pedía una sola dosis", consideró Martorano. La ministra dijo que en una primera etapa la medida no alcanzará a cines y teatros, tampoco a bares y restaurantes. Por otra parte, confirmó que se pueden colocar las dosis de refuerzo desde el quinto mes, y que se está evaluando que a partir de marzo el pase sanitario sea exigible con tres dosis.

Luego que los ministros de Salud decidieran el pasado lunes en la reunión virtual del Cofesa acordar un marco general para la implementación del pase sanitario, la ministra Martorano detalló los alcances de la medida que entrará en vigencia dentro de dos semanas para los mayores de 13 años. "Están todos en condiciones de tener las dos dosis, si alguno le falta la segunda que se acerque porque quedan unos días para ir completando", enfatizó la funcionaria provincial en una conferencia de prensa realizada en el vacunatorio ubicado en la ex Rural.

El pase se tramitará desde la aplicación Mi Argentina cuando la persona tenga colocadas las dos dosis, y a partir del 21 de diciembre será requerido para la compra de entradas de actividades deportivas, recreativas y culturales, y podrá ser exigido tanto en lugares cerrados como abiertos cuando se trate de grandes convocatorias de público. También se implementará en viajes grupales, como los de egresados y jubilados. "No está claro si para subir al micro o al avión habrá que tener el pase sanitario, es muy probable que sí", adelantó la ministra de Salud provincial.

"Se exigirá en boliches y fiestas, mientras que cines y teatros se está terminando de dilucidar, hay dos o tres casos más que se está viendo hasta dónde se avanza. Bares y restaurantes, en principio esperaríamos un poco en Santa Fe, pero en un segundo paso seguramente será generalizado", precisó Martorano, para luego indicar que su par de Trabajo, Juan Pusineri, se reunirá con las cámaras que nuclean a boliches y salones de eventos para explicar los alcances de la medida y articular los controles.

"El pase sanitario sirve para que aumentemos los niveles de vacunación, y seguramente va a incentivar al grupo de 18 a 39 años, que no tiene problemas pero que no acudió al segundo turno, por eso les pedimos que tienen este tiempo hasta el 21 para que se vacunen", sostuvo la ministra. Desde la cartera de Salud precisaron que unas 100 mil personas no completaron el esquema en Santa Fe.

"Hoy tenemos al 75% de la población con dos dosis, es un muy buen número y está por encima de la media nacional pero no es nuestro techo, tenemos que avanzar y superar el 80%, creo que lo vamos a lograr", auguró la funcionaria.

Además, Martorano se refirió a la decisión que se tomó en el Cofesa sobre la aplicación de la dosis de refuerzo que se podía dar pasados seis meses de la segunda dosis. "Están dadas las indicaciones, entre el mes 5 y el 6 ya nos podemos dar el refuerzo, estamos dando todos los turnos. "Hay vacunas en cantidad y calidad, hoy estamos haciendo los refuerzos con AztraZeneca que es una buena combinación", concluyó.