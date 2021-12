“Con la cultura no”, fue la consigna que aglutinó a los artistas visuales y plásticos, escritoras y escritores, actrices y actores, autoras y autores teatrales durante la movilización desde el ministerio de Cultura de la Ciudad a la legislatura porteña para exigir que sea retirado el proyecto de ley que modifica los “premios municipales”, que se votaría el próximo jueves, en la última sesión del año. Uno de los cambios más cuestionados es el que asocia el subsidio que recibe cada primer premio, que hoy asciende a 53.735 pesos, con la jubilación. Si la ganadora o ganador tienen una jubilación mayor, no cobrarían el subsidio.

Para la escritora Ana María Shua el proyecto es “vergonzoso”. “El criterio que tienen es que los artistas somos zánganos que queremos vivir mamando de la teta del Estado. Esto es desconocer todo lo que la cultura hace por la ciudad”, declaró la escritora, ganadora del primer premio municipal por el libro infantil Miedo en el sur, a Página/12.

El ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, autor del proyecto presentado -firmado también por el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta-, convocó a varias asociaciones como APA (Artistas Premiados Argentinos), la Unión de Escritoras y Escritores, la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) y la Sociedad de Escritoras y Escritores (SEA) para dialogar en horarios próximos o coincidentes con la movilización. Cada representante asistió a esas reuniones –que fueron realizadas en el teatro San Martín y no en el ministerio de Cultura- para cuestionar los cambios en los premios municipales.

“El proyecto tiene que ser retirado”, coincidían también desde la UNAV (Unión de Artistas Visuales de Buenos Aires), la Gremial Facio Hebequer, Sindicato Único de Artistas, de profesionales y trabajadores de las artes plásticas y visuales; Argentores y la Asociación Argentina de Actores. Uno de los asistentes a la reunión comentó que notó “sinceramente afectado” a Avogadro, quien en un momento de “honestidad brutal” reconoció: “Yo soy funcionario y hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan hacer”.

“Esto es una canallada más de las que nos tiene acostumbrados el Gobierno de la Ciudad; es una maniobra burda para ahorrarse mucha plata en el presupuesto y seguramente gastarla después en propaganda”, ironizó el pintor Daniel Santoro. “Lo ridículo es convertir un premio, que es un estímulo a la creación artística, en una especie de jubilación degradada”, agregó Santoro, que ganó el premio municipal Salón Manuel Belgrano en 1984. “Cuando empecé a cobrar el subsidio, pude dejar mi trabajo, que paradójicamente era de empleado municipal en el teatro Colón, para dedicarme, malamente, a mi actividad”, recordó el pintor y mencionó que Fortunato Lacámera, el gran pintor de la Boca, era empleado ferroviario y nunca pudo consolidar una obra con el volumen que debería tener para “el gran pintor que era” porque no recibió el reconocimiento y apoyo que necesitaba.

Mientras caminaban por Avenida de Mayo hacia la legislatura artistas como Cristina Banegas, Ingrid Pelicori, Leonor Manso, Alejandra Darín -presidenta de la Asociación Argentina de Actores- llevaban banderas y pancartas: “La picota de Larreta llegó a la cultura”. “Tengo una mezcla de tristeza y de indignación porque este proyecto destruye un premio que tiene cien años”, subrayó Laura Yusem. “Este hombre (por Avogadro) no sabe qué es la cultura. Nos ha tocado un premio muy amado por nosotros”, advirtió la prestigiosa directora teatral.

(Imagen: Guadalupe Lombardo)

“Larreta, compadre, el arte no se barre”, gritaban los artistas de la UNDAV, con su secretario nacional, Gabriel Polese, a la cabeza. “Con la cultura no”, cantaban frente al vallado de la legislatura porteña. Adrián Pandolfo, secretario general de la Gremial Facio Hebequer, pidió que no se trate el proyecto de ley y que los artistas sean convocados para charlar “de las necesidades que tenemos”. “Creemos que esto es más ajuste”, precisó Pandolfo y destacó “el repudio unánime de todas las asociaciones”.

Una delegación de artistas, entre los que estaban Alejandra Darín (Asociación Argentina de Actores) y Roberto Perinelli (Argentores), fue recibida a la salida de labor parlamentaria por varios legisladores de Vamos juntos, como Diego García de García Vilas, Patricia Vischi y Marcelo Guouman, de la UCR; María Bielli y Javier Andrade, del Frente de Todos, y Amanda Martín y Mercedes De Mendieta, del Frente de Izquierda. El Frente de Todos y el Frente de Izquierda anunciaron que votarán en contra del proyecto.

Liliana Heker, también premio municipal, comentaba con otras escritoras y escritores como Gustavo Nielsen, Marcelo Guerrieri, Enzo Maqueira, Patricia Suárez y Debora Mundani, que siempre quisieron sacar los premios municipales y “siempre conseguimos que siguieran”. “No es novedoso que les parezca un gasto inútil”, concluyó Heker.