El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis masculino, encabeza la lista de jugadores que tomarán parte del Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año a jugarse en Melbourne entre el 17 y 30 de enero de 2022, lo que despeja las dudas por su desconfianza a vacunarse contra el coronavirus tal como exige el torneo.

En ese contexto, el Grand Slam que se juega cada año en Melbourne Park dio a conocer la nómina de inscriptos con Djokovic primero en la lista, pese a que nunca confirmó si se vacunó contra el coronavirus.

Djokovic, de 34 años y nueve veces campeón en Australia, las tres últimas en forma consecutiva, tendrá como uno de sus principales rivales al español Rafael Nadal, quien también figura en la lista de inscriptos para la próxima edición del certamen luego de haber dejado atrás la lesión en el pie que lo mantuvo inactivo durante el segundo semestre de este año. El serbio, junto a Nadal y al suizo Roger Federer (no estará en Australia) poseen el récord de títulos de Grand Slam con 20 trofeos cada uno.

Djokovic partirá como el máximo favorito seguido por el ruso Daniil Medvedev (2), el alemán Alexander Zverev (3), el griego Stefanos Tsitsipas (4), el ruso Andrey Rublev (5), Nadal (6), el italiano Matteo Berrettini (7), el noruego Casper Ruud (8), el polaco Hubert Hurcakz (9) y el italiano Jannik Sinner (10).

En cuanto a los argentinos, serán seis los que ingresarán al abierto australiano directamente por su ranking: Diego Schwartzman (13), Federico Delbonis (44), Federico Coria (63), Facundo Bagnis (76), Juan Manuel Cerúndolo (90) y Sebastián Báez (99).

El otro que ingresaba directo por su ranking era el bahiense Guido Pella (74), pero anunció que no jugará en Melbourne y a su vez puso en duda su participación en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo de 2022 que incluirá los torneos de Córdoba, Buenos Aires, Santiago (Chile) y Río de Janeiro.

En el cuadro femenino, la gran ausencia será la de Serena Williams, que comunicó que no estará en el certamen porque no se encuentra en buenas condiciones físicas tras la lesión que la aquejaba. "Siguiendo las recomendaciones de mi equipo médico, he decidido retirarme del próximo Open de Australia. A pesar de que no es una decisión fácil de tomar, no estoy a un nivel físico óptimo para poder competir", explicó la ex número uno del mundo.

La única argentina habilitada en el cuadro principal es Nadia Podoroska, que figura en el puesto 83 del ranking mundial.