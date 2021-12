El Reino Unido y Australia no mandarán a sus representantes políticos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Este miércoles el primer ministro británico, Boris Johnson, y su par australiano, Scott Morrison, anunciaron que se sumaban a un boicot diplomático de Estados Unidos alegando violaciones de los derechos humanos por parte de China. En ninguno de los casos el boicot diplomático afecta a las contiendas deportivas ni impide la participación de los atletas británicos, estadounidenses o australianos.

"Como he dicho anteriormente, no apoyamos los boicots deportivos, pero no hay planes para (...) que los ministros asistan a los Juegos Olímpicos de Invierno", afirmó Johnson en el Parlamento británico. "Habrá un boicot diplomático", subrayó el primerministro británico.

Más temprano, el Gobierno de Australia dijo que también se sumaba al boicot. Como Washington, Morrison también citó las violaciones de los derechos humanos en China para justificar su decisión, especialmente en la región de mayoría musulmana de Xinjiang, en el noroeste chino, donde operan grupos separatistas islamistas.



La razón

Según activistas de derechos humanos y varios Gobierno, hasta 1 millón de musulmanes uigures y otras personas de minorías musulmanas están encarceladas o "en campos de reeducación" en Xinjiang, sometidos a trabajos y esterilizaciones forzadas. China considera tales afirmaciones occidentales como la "mentira del siglo". Asimismo, Morrison mencionó una serie de desacuerdos que mantiene su país con el gigante asiático.

Al respecto, el vocero de la Cancillería china Wang Wenbin expresó en conferencia de prensa que "a nadie le importa saber si (los australianos) vienen o no". Además, aseguró que China nunca tuvo la intención de invitar a autoridades australianas. "Sus maniobras políticas y sus pequeños trucos no cambiarán nada al éxito de los Juegos Olímpicos", añadió. La decisión de Australia "muestra ante los ojos de todos que el Gobierno australiano sigue ciegamente la línea de un país", espetó Wang sin mencionar a Estados Unidos.

Dos días antes, Washington había anunciado que no enviará a representantes diplomáticos -aunque sí a sus atletas-, debido a lo que describió como violaciones de los derechos humanos cometidas por China. Al estar prensente, "la representación diplomática estadounidense trataría estos Juegos como si nada hubiera pasado, a pesar de las flagrantes violaciones de los derechos humanos y las atrocidades de China en Xinjiang. Y no podemos hacer eso", sostuvo Jen Psaki, vocera del presidente estadounidense Joe Biden . "Los atletas del Team USA cuentan con todo nuestro apoyo. Estaremos 100% detrás de ellos mientras los animamos desde aquí", afirmó.

Respuesta de China

La decisión estadounidense generó indignación en Beijing. "El intento de Estados Unidos de interferir en los Juegos Olímpicos de invierno debido a su prejuicio ideológico, basándose en mentiras y rumores, solo pone de manifiesto sus dañinas intenciones", dijo Zhao Lijian, vocero de la Cancillería de China,el martes pasado. "Estados Unidos pagará el precio de sus malas pasadas".

Al igual que Estados Unidos, el Comité Olímpico Australiano indicó que el boicot diplomático no afectaría la preparación de sus atletas y aseguró que su prioridad era asegurar un "viaje seguro a China debido a la complejidad del coronavirus". Un vocero de la embajada china en Australia señaló que los atletas de ese país serían bienvenidos a los Juegos y les deseó una "excelente actuación".

Tensión con Australia

En los últimos dos años, China introdujo una serie de sanciones a la importación de bienes australianos en medio de una aguda disputa política que ha congelado los contactos ministeriales entre ambos países.



Australia, por su parte, busca legislar contra la influencia extranjera para vetar a la compañía de telefonía china Huawei en los contratos de 5G y, a tono con Washington, pidió una investigación independiente sobre el origen de la pandemia del coronavirus.

Además, recientemente firmó una importante alianza militar con Estados Unidos y Reino Unido que le proporcionará submarinos de propulsión nuclear estadounidenses, después de haber cancelado su contrato con Francia, hecho de generó incomodidades con su antiguo socio europeo.