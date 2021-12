Los herederos de Diego Maradona presentaron el jueves en la Legislatura porteña un pedido para crear en Costa Salguero un "Parque Público" que lleve el nombre del ídolo, en el cual también requieren instalar un mausoleo, museo y un monumento que rinda homenaje al astro del fútbol fallecido en noviembre de 2020. Sin embargo, los diputados decidieron postergar el debate para el año próximo, debido a algunas objeciones que generó la iniciativa.

"Para nosotros es un honor constituir el mausoleo para quien fue una enorme fuente de alegría popular", dijo el diputado Juan Manuel Valdés, del Frente de Todos, al pedir, sobre el final de la sesión legislativa, que se trate el pedido de la familia de Maradona. Sin embargo, luego afirmó que un homenaje a Maradona "requiere mayor consenso".

La carta de los familiares de Maradona, según consignó la agencia Télam, plantea la creación del parque público con su nombre en el predio ribereño de la Costanera Norte porteña. Al respecto, la diputada Cristina García, del bloque oficialista Vamos Juntos, recordó que la ley 83 de la Ciudad no permite nombrar a un espacio público en homenaje a una persona antes de haber trascurrido 10 años de su muerte. "La distancia temporal nos permite tener una visión más objetiva, alejada de la emocionalidad que nos puede condicionar", dijo y agregó: "No hay duda sobre lo que representa Maradona, pero no puedo pasar por alto las denuncias que pesan sobre él por abuso sexual".

En este sentido se expresó también Amanda Martín, del Frente de Izquierda-Unidad, al decir: "No vamos avalar ningún tipo de nombre o negocio en Costa Salguero", en referencia al conflicto judicial que pesa sobre el destino de ese predio, que pertenece al Estado de la Ciudad, pero el Gobierno porteño quiere vender en parte. Y luego, sobre la denuncia de abuso sexual hecha por Mavys Álvarez, afirmó: "Soy consciente que esa noticia ha sido un golpe incluso para sus seguidores, pero no se puede ocultar la realidad. Es mejor enfrentarla".

Manuela Thourte, de UCR-Evolución, argumentó a su turno que Maradona "no ha reconocido a varios de sus hijos o hijas", lo cual atenta contra "el derecho a la identidad de los niños". Tras estas y otras objeciones, el Frente de Todos solicitó retirar el proyecto del recinto, a fin de continuar el debate el año próximo, ya que la del jueves fue la última sesión del año.

El pedido de los herederos de Maradona, además, incluye la autorización para "la realización de obras para la construcción de un Mausoleo y Museo dedicado a Diego Armando Maradona" en Costa Salguero. Y precisa que el mausoleo se extienda por 400 metros cuadrados y el museo por otros 1.400 metros cuadrados.

Por otra parte, la nota firmada por Sebastián Baglietto, quien fue designado por la familia como el Administrador Judicial de la sucesión de Maradona, pide también el permiso para el emplazamiento de un monumento en homenaje a Diego en el espacio verde frente al Río de la Plata. "La selección y diseño del monumento en homenaje a Diego Armando Maradona y del Parque Público con su nombre surgirá de la convocatoria a un Concurso Público de Iniciativas y Proyectos, de carácter internacional", indica la nota presentada.

El 25 de noviembre pasado, cuando se cumplió el primer año de la muerte de Maradona, la familia del astro envió también una primera nota a los legisladores en la cual se adelantaba la voluntad de crear el "Memorial Maradona". Desde la cuenta oficial de Instagram de Maradona, los herederos publicaron la carta con la leyenda: "Hoy, uno de tus últimos deseos comienza a hacerse realidad".

Por entonces, la intención de la familia del 10 era crear "un lugar de descanso eterno" que "pueda ser visitado y recibir el reconocimiento y amor de millones de personas". "Un espacio de acceso libre, de peregrinación y encuentro con la naturaleza a orillas del río", consignaron.

El predio de Costa Salguero está atravesado por una polémica respecto de su futuro, dado que la ley que habilitó la venta del lugar está frenada por un litigio judicial. Además, la Legislatura aprobó recientemente una norma que amplia los usos actuales del suelo del polígono y habilita las construcciones en altura.