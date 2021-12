Tras el papelón en el primer sorteo, la UEFA volvió a llevar adelante la ceremonia un par de horas después, y la fortuna determinó uno de los mejores cruces que se podía esperar: El París Saint Germain de Lionel Messi, que en primera instancia se iba a enfrentar con el Manchester United de Cristiano Ronaldo, finalmente se medirá con el Real Madrid, en un duelo que se vivirá como un clásico.

Si bien no habrá duelo Messi-CR7 en los octavos de final, la UEFA no puede quejarse que el papelón inicial le dio la chance de concretar un partidazo con el cruce del PSG ante el Real Madrid, con varios focos de morbo en un sólo duelo. Por un lado, estará el regreso de Lionel Messi al estadio Santiago Bernabéu, pero ya no con la camiseta del Barcelona sino con la del club parisino. Pero además marcará la vuelta de Sergio Ramos, ídolo del Real Madrid y ahora en el PSG, tras una salida no muy clara. Y por si fuera poco, también estará bajo los flashes Kylian Mbappé, el delantero con el que el que club español coquetea desde la temporada pasada.



El que también regresará a Madrid, pero al estadio Wanda Metropolitana del Atlético, será Cristiano Ronaldo, ya que la fortuna colocó al Manchester United en el camino del equipo conducido por Diego Simeone. En principio, a los colchoneros les había tocado el Bayern Múnich, pero casualmente en ese sorteo no se había incluído por error la bolilla del United entre sus posibles rivales, razón por la que la UEFA se vio obligada a repetir la ceremonia.

Otro de los duelos de alto voltaje de los octavos será el tendrá como protagonistas al Liverpool y al Inter. Más afortunada resultó la Juventus, que tendrá a uno de los rivales más accesibles de esta instancia, el Villarreal. En tanto, el vigente campeón Chelsea también tuvo un sorteo favorable ya que a pesar de haber sido segundo en su zona la fortuna lo emparejó con el Lille, el ganador de grupo más apetecible para el resto de los segundos.

Benfica, por su parte, también se vio beneficiado por el cambio, ya que en primera instancia le había tocado el Real Madrid, pero tras el segundo sorteo quedó enfrentado al Ajax. Por su parte, el Manchester City, uno de los candidatos al título, tuvo un cruce benévolo ya que se medirá al Sporting de Lisboa, mientras que el Bayern, que tenía al Atlético de Madrid en el camino, finalmente chocará ante el Salzburgo, un duelo mucho más accesible.

El sorteo original de la Champions se tuvo que cancelar por un inconvenientes técnicos, que sacaron de determinados copones a equipos que sí podían enfrentarse. El error más evidente se produjo cuando salió la bolilla del Atlético de Madrid y los anfitriones explicaron que no podía ser rival de Liverpool, por haber sido rival en la fase de grupos, y ni el Manchester United, equipo que sí debía estar entre los posibles adversarios. Sin el Manchester, la fortuna determinó que el rival sería el Bayern, lo que despertó el enojo de los españoles.

Todos los cruces

París Saint Germain - Real Madrid



Inter - Liverpool

Sporting Lisboa - Manchester City

Salzburgo - Bayern Múnich

Atlético Madrid - Manchester United

Chelsea - Lille

Villarreal - Juventus

Benfica - Ajax

Los duelos de ida de los octavos de final de la Champions League se disputarán los días 15, 16, 22 y 23 de febrero de 2022, mientras que las revanchas serán los días 9, 10, 15 y 16 de marzo.