Un nene de 2 años y su hermana de 5 que vivían en barrio Ferroviario en Salvador Mazza, en el departamento San Martín, extremo norte de la provincia, fallecieron con 9 días de diferencia por causas que aún ayer se intentan establecer.



Según se pudo conocer, ambos niños estaban en buen estado general de salud y solo en cuestión de días se enfermaron y terminaron falleciendo, situación que prendió alarmas en el personal de salud al desconocer las causas de los decesos.

Sin embargo, para Roque Ovando, el papá de las criaturas, hubo negligencia y mala praxis en la atención de sus hijos, además de abandono de persona.

En diálogo con Salta/12, Ovando relató las dos situaciones que tuvo que atravesar con la atención de sus hijos. Contó que al niño de dos años lo vieron desde el jueves 2 de diciembre pasado en el Hospital, y el viernes lo atendió el pediatra. “Le vio la gargantita roja, lo inyectaron y me dieron un jarabe".

Entonces lo enviaron a la casa- "El sábado al mediodía estuvo un poco mejor pero a la tarde se cayó y se empezó a poner frío. Lo llevé a las 22 al Hospital”, sostuvo el padre. Contó que al llegar le recriminaron por llevarlo a esa hora diciéndole “siempre esperan a último momento”. “No discutí. Solo quería que salven a mi hijo”, contó Ovando al sostener que ya en ese momento no lograron ponerle suero porque no encontraban las venas. Le pusieron una inyectable más y cuando lo levantó “no reaccionó más. Y no hicieron nada. Solo preguntaron ‘¿que van a hacer con el cuerpito? ¿Lo llevan?’”.

El viernes 10 de diciembre pasado fue su nena la que empezó con problemas con un poco de fiebre y la garganta roja. “La llevamos a una clínica porque teníamos miedo de llevarla al Hospital”, relató el padre. Un médico le recetó novalgina y amoxicilina. Se recuperó el sábado que “estuvo re bien, comió y jugó”. Pero ya el domingo se levantó con un poco de fiebre, por lo que la medicaron y pudo dormir y ese día después del mediodía les avisó que le dolía el estómago y la llevaron a una enfermera que le puso una inyección para bajar la fiebre. Los dolores se intercalaron con pequeños momentos de sueño que no superaban los 20 minutos.

“A la 1 (madrugada del lunes, la nena) se despertó con dolor y al ver que no era normal a las 3 la llevamos al Hospital”. La vio un enfermero pero no el médico de guardia “porque decían que ya lo llamaban”. Según el relato del padre, esperaron, pero el médico no apareció.

Volvieron a su casa tras una inyectable que le dieron a la nena y ella se durmió pero a los 20 minutos volvió a levantarse. A las 5 volvieron al Hospital y “el guardia nos dice que no nos van a atender porque el médico estaba ocupado. Igual nos dejó entrar y ya fue el enfermero, dijo que no iba a atenderla por un dolor de estómago. Mi esposa le suplicó que la atienda porque la nena estaba muy dolorida. Pero le dijeron que esperemos hasta las 7 que daban los turnos. A las 6.20 mi nena decía que no daba más y la llevamos a la clínica. Pero tampoco había médico de guardia. Volvimos al Hospital y nos atendieron como a las 7.30. Desde las 5 que estábamos esperando. Y si nos atendieron fue por la gestión de una agente sanitaria que se movió rápido”, detalló Ovando con la voz quebrada y pausada.

A esa altura de la mañana ya habían cambiado los médicos y enfermeros y lograron estabilizar a la niña para trasladarla al Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal , ciudad cabecera del departamento San Martín, pero se descompensó cuando la levantaron para hacerle una placa. Murió cuando era trasladada al Hospital.

Los resultados de la autopsia se esperan para hoy, dado que el PCR realizado a su hija dio negativo para covid-19.

La tercera hija en observación

Fuentes hospitalarias dijeron a Salta/12 que ante los hechos, la tercera hija de Ovando, que tiene 7 años de edad, fue revisada por los profesionales médicos y se determinó que se hará la consulta permanente ante los antecedentes de ambos hermanos.

Se conoció que toda la familia conviviente, incluso la nena de 5 años, contaban con dos dosis de la vacuna contra la covid 19, siendo solamente el bebé fallecido el que por su edad no había sido inmunizado contra la enfermedad. Ambos niños contaban con el esquema completo de vacunas.

Por otra parte, la madre de los chicos había estado internada en el Hospital de Salvador Mazza en noviembre pasado tras un cuadro de decaimiento. Pero tampoco se pudo establecer alguna causa extraordinaria de su aflicción.

Investigaciones oficiales

Ayer el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, dispuso una serie de medidas para poder esclarecer el fallecimiento de la nena de 5 años. Además, abrió la investigación tras la denuncia de la mamá de la nena por presunta mala praxis y abandono de persona por parte de los profesionales intervinientes en Salvador Mazza.

El fiscal dispuso que se remita la historia clínica de la niña y nómina del personal de turno en la Guardia de Emergencias del Hospital de Salvador Mazza al momento de las atenciones.

Además, ordenó que el cuerpo de la niña sea trasladado a Orán para que personal del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), una vez cumplidos los protocolos vigentes, se practique la autopsia para determinar la causa de muerte.

El Ministerio de Salud Pública de Salta, en tanto, informó que la niña ingresó el lunes al servicio de Guardia del hospital "Salvador Mazza" con un cuadro febril y en mal estado general, siendo posteriormente derivada al Hospital de Tartagal, falleciendo en el traslado. Hasta el momento, continúa en investigación epidemiológica la causa probable del fallecimiento.

El pasado 4 de diciembre falleció su hermano, de 2 años de edad, en la guardia del Hospital "Salvador Mazza" también con un cuadro febril, y con diagnóstico de insuficiencia respiratoria.

Se añadió que el 9 de noviembre los niños recibieron atención de pediátrica y nutricional, con solicitud de una nueva atención luego de 3 meses, por un descenso de peso corporal de 200 gramos.

“Cabe decir que los menores recibieron la asistencia sanitaria correspondiente por los profesionales del área Operativa, en las distintas rondas”, informó la cartera sanitaria.