Algo más de medio siglo después del lanzamiento de All Things Must Pass, primer disco solista de George Harrison, el trabajo lanzado en 1970 tuvo una reedición especial que contó con una sorpresa: un video de la canción más famosa del álbum, "My Sweet Lord".

El video dura algo más de siete minutos y fue dirigido por Lance Bangs, con producción de David Zonshine y Dhani Harrison, el único hijo del beatle fallecido en 2001. Más de cuarenta músicos y actores aparecen a lo largo del video.

El hilo conductor es una investigación mientras suena la canción. Unos investigadores recorren diversos lugares con uns scanners en busca de algo que no pueden hallar. En el video se ve, entre otros, a Ringo Starr, Mark Hammill, Rosanna Arquette, Jeff Lynne, Dhani Harrison, su madre y viuda de George, Olivia, Jon Hamm, Reggie Watts y los dúos Tim and Eric y Garfunkel and Oates.

Según Bangs, "hacer esto fue una de las experiencias más satisfactorias de mi vida. La idea fue representar la canción visualmente, mientras estos agentes e inspectores siguen perdiéndose la maravilla metafísica que los rodea. Las imágenes están coreografiadas en torno a los sonidos de las melodías vocales, los riffs de guitarra, los patrones de batería y los cambios de acordes".

La canción fue un éxito cuando se lanzó y se convirtió en un tema icónico con su búsqueda de espiritualidad. Fue el tema emblemático de All Things Must Pass, el primer disco triple de la historia del rock. El nombre del disco aparece a la entrada de un cine en el video, y el propio Harrison aparece como parte de las imágenes que se proyectan en la sala.

"George exhibió el sentido del humor en todos sus videos, así que mantuvimos ese espíritu y llenamos el elenco de amigos y admiradores de su música, muchos provenientes del ámbito de la comedia", apuntó Bangs. "Yo busqué lentes vintage de algunas de las películas producidas por George en HandMade Films, y espero que los espectadores puedan sentir esa sensación de maravilla y búsqueda mientras lo miran, y que la canción continúe sumando a nuestras vidas", cerró.