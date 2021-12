“Estoy muy contento, más que nada porque se trata de un tango”, señala Germán Becker: su composición “Y te vuelvo a enamorar” obtuvo el Primer Premio como “Mejor Canción” en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este 2021. En primer término, logró su lugar entre más de 600 canciones que se postularon para representar a Argentina; en la segunda etapa del Festival, celebrada en Uruguay, compitió con 24 países y recibió el máximo galardón. Y como todo tango, tiene una historia por contar.

“‘Y te vuelvo a enamorar’ nació como una canción folklórica, grabada y estrenada por la cantante María del Paraná, de una trayectoria importantísima en los ‘70 y ‘80 en Argentina. Ella es rosarina y actualmente vive en España. Para presentar los temas había que enviar una grabación y la letra. Mandé esa grabación y de las 600 canciones que competían por Argentina quedaron 13. Cuando me avisan de la ronda final, donde se definiría cuál de esas canciones representaría a Argentina en Uruguay, informan que va a ser por streaming, que debía ser en vivo. Y se me complicó, porque María del Paraná vive en España, donde sigue trabajando. Fue así que se me ocurrió convocar a Verónica Marchetti. En esa ronda final, ella concursa el tema pero cantándolo también como folklore. Fue así cómo llegó a la final”, explica Becker a Rosario/12.

“Una vez que el tema queda elegido para representar a Argentina, se me ocurre reversionarlo en tango, porque ¿qué más argentino que el tango? Si bien el folklore es nuestra otra mitad de identidad musical, a nivel universal e internacional el tango está mucho más arraigado. Pero fue muy arriesgado; generalmente, en los certámenes internacionales abundan los temas melódicos, las baladas. Pero mandé la versión de tango, y fue todo muy bien”, continúa.

-Es notable cómo la canción te llevó por distintas etapas.

-Te digo más, cuando pensé hacerla en tango, me dije ¿qué tipo de tango? ¿Hacía algo tipo Piazzolla, más de avanzada y proyección?, ¿tango electrónico?, ¿tango clásico, más cercano a Gardel o Pugliese? Se me ocurrió en el arreglo musical unir estas distintas posibilidades. Sin compararme con estos genios, hice la introducción al estilo Piazzolla, los estribillos son bien a lo Raúl Garello, y unos compasitos al estilo Pugliese. Hice una integración de todo. Y una parte del tema la hice mas tipo canción melódica, pensado para que quien interpretara estuviera acompañado por piano y cello, una parte muy melódica y libre, sin marcación rítmica.

-Allí interviene la voz de Verónica Marchetti, que sabe cómo cantar y contar una historia.

-No dudaba de su capacidad vocal e interpretativa, somos compañeros y hace 18 años que trabajamos juntos. Todas las canciones son como una obra de teatro en tres minutos, y todos los cantantes tenemos que tener ese costado un tanto actoral para saber cómo transmitir al público. Y junto con ella los mismos músicos, que han puesto toda su emotividad para los distintos climas que llevan a la cantante, para que ella pueda aportar lo suyo; son el vehículo para el lucimiento del tema.

-En el videoclip hay imágenes en Super 8, entiendo que son del casamiento de tus padres.

-Cuando el tema ganó la ronda y se iba a Uruguay, teníamos que enviar un videoclip. Esto fue en plena pandemia, no había presupuesto de nada y tampoco permisos para hacer nada. Me dije, bueno, listo, algo simple: vamos a la orilla del río y si llega a pasar un barquito ya está, tenemos el video. Pero después pensé que ella podría recordar el momento de su boda, se supone que el más feliz de su vida, e incluir alguna escena mirando su vestido de novia. Yo vivo frente a la iglesia María Auxiliadora, me encontré con que sus puertas estaban abiertas y consulté sobre la posibilidad de hacer algunas tomas. Se me ocurrió que la protagonista, en medio de un momento de desesperación, volviera a la iglesia donde se casó. Cambié el guion, ahora ella ingresaba a la iglesia vestida de novia, con el maquillaje medio corrido porque estuvo llorando. Y aparecen estas imágenes en Super 8, que son de la boda de mis padres, y en la ficción remiten al momento cuando ella se casó. Mi mamá todavía conserva su vestido de novia y me lo facilitó. Fue muy loco, porque se trata de la misma iglesia donde se casaron mis viejos, en el ’71, con el mismo vestido de ella y el traje de mi papá. ¡Y el talle les iba perfecto a los dos!

Germán Becker ya tiene dos propuestas distintas: “G ente de Buenos Aires me pidió el tema para hacer una versión instrumental y otra en balada. Apenas se concrete, será anunciado. Es lo más lindo para el artista. Cuando uno escribe un tema, hay que soltarlo para que haga su recorrido. Y me encanta que eso suceda, es la magia de la música”. De esta manera, su trayectoria suma un segundo galardón internacional: el primero fue en abril de 2019 cuando obtuvo el Trofeo a la Excelencia, otorgado por el Festival de Canciones Latinoamericanas de California en el rubro Canciones Originales Románticas, con su balada “Mas no mi vida”, interpretada por la rosarina Graciela Rey.

“Fue una sorpresa, no porque no confiara en el producto, pero se trató de una competencia entre 25 países, con temas muy lindos, con mucha producción también. Sentí que era algo difícil pero tuve toda la fe; y fue una alegría inmensa porque es un festival internacional, celebrado en el exterior, donde además gana un tango. Es un orgullo inmenso. El año que viene voy a cumplir 25 años con la música, y como parte de los festejos estoy finalizando dos discos para publicar, uno para mediados de año y el otro sobre finales”, concluye.