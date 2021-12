Ghislaine Maxwell fue declarada culpable de delitos sexuales en Estados Unidos, incluyendo el de tráfico de menores para su expareja, el empresario Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019. Todavía no se fijó fecha para dar a conocer la sentencia y la defensa de Maxwell aseguró que apelarán el fallo.

Un jurado de Nueva York de doce miembros condenó a Maxwell, de 60 años, por cinco de los seis cargos que se le imputaban y se estima que podría estar en prisión el resto de su vida: la conspiración para el tráfico sexual de menores tiene una pena máxima de 40 años, mientras que los cargos menores tienen penas de cinco o diez años.

La fiscal Alison Moe señaló que Maxwell era "la clave" del plan de Epstein para atraer a las jóvenes de las que abusaba. La fiscalía la describió como una "depredadora sofisticada que sabía exactamente lo que estaba haciendo".

"Un jurado unánime encontró a Ghislaine Maxwell culpable de uno de los peores crímenes imaginables: facilitar y participar en el abuso sexual de niños", dijo el fiscal federal Damian Williams a través de un comunicado y señaló que Maxwell fue “cómplice” de Epstein.

"El camino hacia la justicia ha sido demasiado largo. Pero hoy se ha hecho justicia. Quiero elogiar la valentía de las niñas, ahora mujeres adultas, que salieron de las sombras y entraron en la sala del tribunal. Su coraje y disposición para enfrentar a su abusador hicieron posible este caso y el resultado de hoy", sostuvo.

Las víctimas de Espstein

Los hechos denunciados sucedieron entre 1994 y 2004. Dos de las víctimas declararon ante la justicia que tenían solo 14 años cuando fueron obligadas a tener sexo con Epstein, entre otros testimonios.

Una mujer identificada con el seudónimo de “Jane” habría conocido al magnate y a su esposa en 1994 cuando ella tenía 14 años durante un campamento de verano en Michigan para niños con talento artístico. La pareja se habría ofrecido como mentora de la niña y la invitaron a su casa en Florida. En uno de esos encuentros, Epstein abusó de la joven, quien contó que la situación se repitió al poco tiempo, pero con la presencia de Maxwell

Otra mujer, llamada "Carolyn", recordó que por lo general le pagaban 300 dólares después de encuentros sexuales con Epstein, a menudo entregados por la propia Maxwell.

Una tercera presunta víctima fue Annie Farmer, ahora de 42 años, quien dijo que Maxwell le acariciaba los senos cuando era una adolescente en el rancho de Nuevo México, propiedad de Epstein.

Virginia Giuffre, quien alega que Epstein la prestó para tener relaciones sexuales con sus socios ricos y poderosos, incluido el príncipe Andrés de Gran Bretaña, celebró el resultado del juicio.

"Mi alma anhelaba justicia desde hace años y hoy el jurado me dio justamente eso. Recordaré este día siempre -escribió la mujer en su cuenta de Twitter-. Espero que hoy no sea el final, sino un paso más en la justicia. Maxwell no actuó sola. Otros deben rendir cuentas. Tengo fe en que lo serán".

El príncipe Andrés ha negado la acusación. La policía británica informó que no investigará el caso, pero la monarquía lo retiró de las actividades públicas.

La defensa de Maxwell

Según el equipo de abogados a cargo de la defensa de Maxwell hay una "falta de evidencia" para condenar y cuestionó la capacidad de las demandantes para recordar eventos que sucedieron hace más de veinte años.

El equipo también argumentó que Maxwell estaba siendo utilizada como "chivo expiatorio" de los crímenes de Epstein ya que él estaba detenido en la cárcel y sin una condena al momento de su suicidio.

Durante el juicio, Maxwell se negó a subir al estrado, pero hizo una breve declaración: "Su señoría, el gobierno no ha probado su caso más allá de toda duda razonable, por lo que no es necesario que testifique".