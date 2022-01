El rosarino Facundo Bagnis, 76° del ránking mundial, dio hoy uno de los golpes más importantes de su carrera al superar al británico Andy Murray, ex número 1° del escalafón, en la primera ronda del ATP de Melbourne, previo al Abierto de Australia.

El encuentro, que se disputó en el mítico estadio Rod Laver, se resolvió con parciales de 6-3, 5-7, 6-3 para el zurdo, de 31 años, y que consiguió salvar 11 de las 13 oportunidades de quiebre con las que contó Murray, actualmente 134° y que recibió una invitación especial al torneo.

"Fue un placer saber que me tocaba contra Murray, y ahora que he ganado la sensación es incluso mejor. Cuando me enteré ayer que jugaba en la Rod Laver me vine a verla porque no había jugado antes en ella", aseguró tras alcanzar una segunda ronda en la que repetirá gran escenario para enfrentarse al búlgaro Grigor Dimitrov.

"Es un lujo poder acceder directamente al cuadro final del Abierto de Australia. El principio del año pasado fue complicado, tuve que trabajar muy duro para regresar al top-100", completó.

Además, en el mismo certamen, el argentino Sebastián Báez (99°) perdió contra el italiano Andreas Seppi por un apretado 7-5, 7-6 (1) en la última ronda clasificatoria, pero ante la baja de Ilya Ivashka avanzó al cuadro principal como perdedor afortunado y ahora enfrentará a Emil Ruusuvuori.