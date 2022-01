Roberto Baradel pidió ser querellante en la causa contra la “Gestapo antisindical”. El titular del Suteba planteó en un escrito al juez Ernesto Kreplak que el sindicato de los docentes fue objeto del espionaje ilegal de la AFI durante todo el gobierno de Cambiemos, que él mismo sufrió reiteradas amenazas --así como sus familiares-- , mientras era atacado y demonizado desde lo más alto del poder político. “Hay que profundizar la investigación y demostrar que hubo un plan sistemático para perseguir a los dirigentes sindicales. Como dijo (el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo) Villegas, ‘para terminar con los gremios’. En el caso del Suteba, armaron una causa contra una compañera nuestra, maestra, representante docente del IOMA. Y durante todo el gobierno macrista tuvieron una acción sistemática de linchamiento mediático, deslegitimación y ataques a los docentes que debe ser investigada”, señaló Baradel a Página/12.



La presentación ante la Justicia vincula el principal video de la causa --la grabación del ex ministro Villegas con espías y empresarios-- a las acciones de persecución desde el gobierno de las que fue víctima el gremio de los maestros entre 2015 y 2019.

Para el Suteba, hay numerosos elementos que muestran que fueron espiados, que su secretario general fue elegido como blanco y que el despliegue de esta estrategia contra los gremios no fue un tema sólo de Villegas, sino que hubo una decisión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y del ex presidente Mauricio Macri.

¿Con qué sostiene el Suteba su planteo? En el escrito, el gremio plantea que:

* Un mes antes de la reunión en la que expresó su deseo de tener una “Gestapo”, Villegas fue a la Casa Rosada, a reunirse con el presidente Macri y el entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas.

* Tres días antes de la reunión de Villegas, Macri hizo una declaración pública en la que dijo que había que “enfrentar a la mafia de los juicios laborales” liderada “por un grupo de abogados encabezados por (Héctor) Recalde que ha hecho mucho daño a la Argentina”. El entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, también tuvieron expresiones similares sobre la “industria del juicio laboral, que funciona con una lógica mafiosa”

* Baradel comenzó a recibir amenazas en 2016, en el primer año de la gestión de Cambiemos. También una de sus hijas recibió un mail anónimo en el que le advirtieron “vas a ser boleta vos y tus hermanos”. Este contexto intimidatorio tuvo un correlato en ciertos programas televisivos como Animales Sueltos, donde el periodista Eduardo Feinmann llegó a mostrar fotos de los hijos del titular del Suteba.

* En 2017, el gobierno nacional suspendió la paritaria nacional docente y el Suteba denunció nuevas amenazas contra su titular. En este clima, Macri salió públicamente a deslegitimarlo: “No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”, dijo el presidente durante su discurso de la apertura de las sesiones del Congreso, cuando un diputado reclamó por las intimidaciones.

* En la provincia de Buenos Aires, la negociación paritaria de 2017 derivó en un fuerte conflicto. Durante la huelga, la gobernadora María Eugenia Vidal llegó a convocar a voluntarios docentes para reemplazar a los maestros que paraban. Y mandó a la policía bonaerense a recorrer escuelas.

* Los sindicatos docentes instalaron entonces una carpa itinerante frente al Congreso. Esa noche fueron reprimidos con palazos y gas pimienta, con la excusa de que no habían “tramitado el permiso” para armar la carpa.

Los seguimientos ilegales a los docentes que el macrismo realizó con el “Proyecto AMBA” --la instalación de bases de inteligencia en el conurbano-- ya son investigadas por la Justicia. En esa causa se encontraron informes de inteligencia, con fotos tomadas por los agentes y caracterizaciones de los gremios y agrupaciones sindicales que participaban de la paritaria docentes.

En este clima de amenazas, hostigamiento mediático y seguimientos, el gobierno avanzó con medidas para quitarle sustento al gremio: Vidal hizo una campaña invitando a los docentes a desafiliarse --desde la página web en la que los maestros consultan sus recibos de sueldo, donde la gobernación ofreció incluso un modelo de carta de desafiliación--.

* Para las paritarias bonaerenses de 2018 volvieron las amenazas anónimas al titular del Suteba y su familia. “Vamos a filtrar información de tu familia a los medios queden expuestos, vamos a atacar a tu gremio hasta que no sean nada, vamos a meterte preso”, decía uno de los correos. Otro, que Baradel recibió tras denunciar la primera intimidación: “Nadie te cree. Podemos pegarte un tiro en la calle y venderlo como un hecho de inseguridad más y nadie va a creer lo contrario. Podemos decir que en tu familia son todos delincuentes, filtrar sus datos y tus hijos no van a poder caminar por la calle sin miedo a que les pueda pasar algo de por vida”.

* Villegas intentó cobrarle una multa de 660 millones de pesos al Suteba por no acatar la conciliación obligatoria que el Ministerio de Trabajo dictó para frenar una huelga. Y mandó inspectores a levantar actas a los docentes que pararon, con las que armó más de 600 sumarios a directores de toda la provincia por ejercer el derecho a huelga.

Baradel recuerda ahora que todo lo que decían los mails intimidatorios "sobre que tenían a su disposición la Justicia y los medios" se iba constatando en la realidad. Ninguno de sus pedidos de investigación por las amenazas de muerte a sus hijos y a su nieto avanzó.

"Creo que además hay que investigar el dinero que el gobierno de Vidal les daba a algunas productoras de televisión para generar una suerte de modus operandi que estaba fuera de la ley", dijo a este diario.

"Hubo un plan sistemático de espionaje, de persecución, de intento de destruir a los gremios, como lo planteó Villegas. Hicieron cosas absolutamente ilegales, que configuran una asociación ilícita. Con lo que le escuchamos a Villegas podemos decir que, a confesión de parte, relevo de pruebas".

El pedido de ser reconocido como querellante en la causa debe ser contestado por el juzgado. En caso de ser incorporado al expediente, el Suteba llevará nuevos elementos, una causa que el gremio asegura que fue armada contra Patricia Nisenbaum, una docente que fue vocal del IOMA, y "terminó procesada por administración fraudulenta a pesar de que no tenía ninguna potestad para tomar decisiones en la obra social, sólo para ensuciar al Suteba".