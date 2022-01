La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró que el lawfare tuvo a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "como jefa de la mafia de la provincia" de Buenos Aires, del mismo modo que "tenía a Macri a nivel nacional", y advirtió que, a pesar de que Vidal negó cualquierr relación con el armado de causas, la ahora diputada "sabía" lo que ocurría con la mesa judicial provincial y, por eso, "usaba un teléfono encriptado que le dio la AFI".



"Me parece que la couchearon durante diez días para que salga el jueves nuevamente, como nos tienen acostumbrados los de Juntos por el Cambio, a negar y tergiversar todas las cosas", afirmó la titular de la AFI, en declaraciones a la agencia Télam, comentando las débiles explicaciones ofrecidas por la exgobernadora sobre la mesa judicial bonaerense denunciada.



Vidal, tras mantenerse en silencio por más de diez días, en declaraciones realizadas el jueves a la noche al canal La Nación+, negó la existencia de una mesa judicial durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires y aseguró que el video "fue ilegalmente grabado y no constituye como prueba".

El video de la "Gestapo"

El video, conocido la semana pasada, registró una reunión que mantuvieron en 2017 funcionarios de Vidal, agentes de la AFI, el intendente de La Plata, Julio Garro, y empresarios de la construcción de la capital bonaerense.En ese encuentro, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, manifestó que le gustaría contar con una "Gestapo" (la policía política del nazismo) para perseguir y accionar contra los gremios.Ese registro fue hallado en las instalaciones de la AFI y la actual interventora de ese organismo presentó la semana pasada una denuncia ante la justicia federal de La Plata Caamaño dijo a esta agencia que la entrevista que dio Vidal "fue una nota armada justamente para que ella quede bien", y destacó que "así y todo no pudo dar explicaciones satisfactorias".

La relación de Vidal con la AFI

"Ella dice desconocer a la AFI, o que prácticamente no tuvo contacto con la AFI; sin embargo, tenía un teléfono encriptado de la AFI", aseguró Caamaño y agregó: "se lo pagaba" la agencia de inteligencia.En esa línea, marcó que " eso de que 'no tengo contacto con la AFI' queda bastante desvirtuado", en alusión a las explicaciones de Vidal."Es la postura de ella de hacerse la inocente, cuando la realidad es que es la jefa de la banda de la provincia de Buenos Aires", destacó la funcionaria y señaló que "esta es la mafia de Vidal, la mesa de la provincia, al igual que (el expresidente Mauricio) Macri tenía la mesa a nivel nacional".

Los dos ministros de la reunión

Caamaño sostuvo que la exgobernadora bonaerense "no puede estar al margen de lo que sucediera con sus propios funcionarios, si no estaba dibujada"."Tenemos dos ministros, un secretario de Justicia, un senador, el intendente de La Plata, incluso", recordó sobre los participantes de la reunión registrada en el video.De ese modo, preguntó, "¿ella no estaba al tanto de esas reuniones?" y recordó que, "de hecho, en la entrevista dijo que era una reunión institucional, o sea que ella sabía"."El que va a decidir la responsabilidad es el juez que está investigando la causa", aseguró la titular de la AFI y manifestó que la investigación "la está avanzando el doctor (Ernesto) Kreplak".El juez, dijo la funcionaria "habilitó la feria, por lo tanto, está actuando activamente en la investigación".

"La filmación la hizo la AFI"

Consultada sobre si Vidal tiene responsabilidad política sobre la reunión registrada en el video grabado en 2017, Caamaño expresó que "la grabación la hizo la AFI"."Lo único que yo pude determinar hasta ahora, no concretamente porque tengo técnicos que están de vacaciones y tengo que esperar que regresen, es que esa filmación la hizo la AFI", sostuvo.En ese contexto, manifestó que "ahí presentes había tres funcionarios de alto rango de la AFI: el director de Jurídicos, el director de Contrainteligencia y el jefe de Gabinete" y advirtió que "por lo tanto, hay una responsabilidad tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, que son los que organizan esta reunión".Ante una pregunta sobre si puede haber detenidos en el marco de la investigación impulsada a partir de la denuncia que presentó la semana pasada tras conocerse el video, expresó que "eso lo va a determinar el juez, pero estos delitos tienen penas que sí podrían llegar a la detención".

El papel de Julio Conte Grand

Respecto del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, mencionado en la reunión, manifestó queporque de hecho ellos dicen 'esto ya está arreglado con el procurador'"."También hablan de una fiscal, como que eso ya estaba arreglado, y por otro lado, Conte Grand también utilizaba un teléfono encriptado de la Agencia Federal de Inteligencia, o sea que tampoco podía estar al margen de la situación", advirtió.En ese sentido, destacó que "esto es parte del lawfare que se vio durante el macrismo, donde está presente el establishment, los políticos neoliberales, la Agencia Federal de Inteligencia y la corporación judicial"."Esto es parte de lo mismo, así como se dio a nivel nacional, también se dio a nivel provincial con Vidal como jefa de la mafia de la provincia" de Buenos Aires, resaltó la titular de la AFI.

"Negar la realidad"

Caamaño se había pronunciado más temprano sobre la mesa judicial bonaerense denunciada en un hilo que publicó en la red social Twitter, donde escribió que "Las declaraciones de la exgobernadora y actual diputada María Eugenia Vidal muestran una vez más la metodología de la Alianza Juntos/Cambiemos: negar la realidad. Niega lo que es evidente: una mesa judicial en PBA similar a la mesa judicial que operaba a nivel federal".

"La Intervención de la AFI se limitó en distintas oportunidades a presentar las pruebas en la Justicia Federal para que se investigue y eventualmente se determinen responsabilidades penales", aclaró.



En ese contexto, advirtió que "Niegan la persecución judicial coordinada con jueces, fiscales, espías, funcionarios de gobiernos. nacionales, provinciales y municipales y medios hegemónicos" y "Niegan la crisis provocada por el endeudamiento que condenó a la Argentina a pagar la fuga que benefició a los bancos".



"El Lawfare fue una estrategia continental que buscaba eliminar de la agenda pública a quienes pudieran representar un obstáculo para la restauración neoliberal que, en Argentina, representa el macrismo aliado con un sector del radicalismo y sus facciones", destacó la interventora de la AFI.



Sostuvo que "por eso, hablar de la Gestapo no solamente banaliza al holocausto perpetrado por el régimen nazi", sino que "también deja en evidencia la matriz ideológica de algunos personajes de la actual oposición y hacia dónde buscaron orientar al Estado".



En otro de sus posteos recordó que "en un país con 30 mil desaparecidos, hablar de la Gestapo no puede ser ni siquiera una broma de un ministro en ejercicio de sus funciones" y agregó que "de nadie, pero mucho menos de alguien con responsabilidad en el Estado".



"El presidente @alferdez tomó la valiente decisión de sanear los sótanos de la democracia y poner a la AFI a trabajar con las reglas de juego del Estado de Derecho", expresó al finalizar su publicación y manifestó que "el espionaje ilegal y la persecución a las disidencias significan hacerle trampa a la democracia. NuncaMas".