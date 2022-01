El intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunció este lunes que le detectaron una “patología prostática” en estudios de rutina que se realizó semanas atrás, una situación que, según le explicaron los médicos que lo atienden, no le impedirá cumplir sus funciones con normalidad.



“Como ustedes saben hace pocas semanas cumplí 50 años, desde mediados de diciembre, y como corresponde por mi edad y mis antecedentes familiares, inicié una serie de estudios. Como resultado de esos estudios, me detectaron una patología prostática”, dijo Javkin en un video dirigido a los "vecinos y vecinas de Rosario" que compartió en sus redes sociales.



Por ese motivo", continuó el intendente, "en los próximos días voy a iniciar los tratamientos indicados".

"La opinión de los médicos es que los tratamientos no me van a impedir continuar con mis funciones habituales, por supuesto respetando al pie de la letra las indicaciones que los profesionales me indican", concluyó Javkin luego de recordar la importancia de realizarse controles periódicos para una "detección temprana".



En las redes sociales, se multiplicaron distintos mensajes de apoyo hacia Javkin. "Fuerza Pablo! Qué importante es tu mensaje de concientización", le escribió Jorge Macri, intendente de Vicente López (en licencia) y ministro de Gobierno de CABA. "Mucha fuerza Pablo. Va a salir todo bien", le dijo, por su parte, el diputado Mario Negri.

También le desearon "fuerzas" y "una pronta recuperación" la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y de Godoy Cruz, Tadeo Garcia Zalazar; la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein; y los diputados y diputadas Juan Manuel López, Daniel Arroyo, Karina Banfi y Silvia Lospennato, entre otros.