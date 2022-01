Las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y el este de Neuquén, noroeste de Río Negro y oeste de San Luis y Córdoba se encontraban este miércoles bajo alerta rojo por las altas temperaturas, mientras la zona central de Argentina registra un "alivio temporario" hasta mañana, cuando se esperan marcas térmicas por encima de los 40 grados que se extenderán hasta el próximo sábado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



El fenómeno climático que se registra desde el viernes en gran parte del país continuaba este miércoles en una nueva jornada agobiante en el norte patagónico y el oeste argentino, mientras que el este de la región central vive un leve descenso de las temperaturas desde anoche que durará hasta las últimas horas de esta jornada.



"Ayer a la noche ingresó desde el este de la provincia de Buenos Aires un frente de aire frío que provocó un leve y temporal descenso en las temperaturas", explicó en diálogo con Télam la meteoróloga del SMN Cindy Fernández.



En este sentido, precisó que "en la Costa Atlántica, este evento sumado al viento del océano" provocó un descenso térmico un poco más marcado, con temperaturas que se encontraban entre los 23 y 24 al mediodía y "máximas esperadas para hoy que rondarán los 27 grados".



En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, las marcas térmicas máximas se ubicarán en los 32 grados, pero este "alivio será solo por hoy, ya que esta noche la misma masa de aire cálido que afecta al resto del país vuelve a avanzar sobre esta zona y provocará un nuevo incremento en las temperaturas", detalló la especialista.



Fernández explicó que desde el viernes una "masa de aire muy cálida afecta desde el norte de la Patagonia hasta el norte del país, provocando temperaturas máximas cerca de los 40 grados y mínimas muy elevadas".



En ese sentido, este miércoles el SMN emitió alertas de distintos niveles para gran parte del territorio: las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, este de Neuquén, noroeste de Río Negro y oeste de San Luis y Córdoba se encuentran bajo advertencia de nivel rojo.



Esta categoría afirma que las marcas térmicas son consideradas "muy peligrosas" ya que pueden tener un "efecto alto a extremo en la salud" de "todas las personas, incluso a las saludables".



Tucumán y varias ciudades de Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Rioja, Buenos Aires, Mendoza y Neuquén están bajo alerta naranja por las altas temperaturas, lo que significa que "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo" y tener un "efecto moderado a alto en la salud".



Asimismo, decenas de localidades de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y San Luis mantienen un alerta de nivel amarillo, lo que establece que las marcas térmicas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas".



Fernández afirmó que "el norte del país no está bajo alerta por temperaturas extremas" ya que, hasta el momento las marcas térmicas "mínimas no fueron tan elevadas, lo que hace que al enfriarse el ambiente el efecto que las mismas pueden tener en la salud es menor".



Sin embargo, "es probable que esto cambie en los próximos días si se cumplen los pronósticos", advirtió la especialista y explicó que "desde mañana los días serán iguales o peores que ayer".



"Siguen las temperaturas elevadas para toda la Argentina", aseguró y detalló que "recién a partir del sábado está previsto el avance de una masa de aire fresca desde el sur patagónico y entre el fin del sábado y el domingo esta masa avanzará hacia la zona central", agregó.



Las temperaturas máximas previstas a partir del domingo serán "más bajas, inferiores a los 30 y las mínimas a los 20 en la región central y el norte patagónico", precisó la meteoróloga y añadió que se prevén "algunas precipitaciones para el domingo en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa".



"Esta vez, las precipitaciones si estarán asociadas a un cambio de masa de aire, es decir que vamos a experimentar un alivio en cuanto al descenso de las temperaturas y la semana que viene comenzará una serie de jornadas más frescas, con marcas térmicas que incluso pueden estar por debajo del promedio para esta época del año", apuntó.



Asimismo, aclaró que, pese a las altas temperaturas que se registraron en la ciudad de Buenos Aires, el distrito "no está bajo ola de calor, aunque es probable que en los días siguientes se cumplan las estimaciones de temperatura y lo haga".



Otras ciudades si están bajo ola de calor, como Esquel, Comodoro Rivadavia, Viedma, muchas de la región de Cuyo y las provincias del oeste argentino.



Como parte de una semana sofocante, siete ciudades bonaerenses rompieron ayer las marcas térmicas históricas para sus distritos. Una de ellas fue Punta Indio que alcanzó los 41,2 grados y registró la jornada con temperatura más alta desde 1961, año desde que se analizan estos registros meteorológicos.



Otras ciudades de la provincia de Buenos Aires que registraron las temperaturas más altas desde ese año fueron Pilar (41); 9 de Julio (40,8); Las Flores (40,5); El Palomar (40,5); San Fernando (40,2) y La Plata (38,6).



También la ciudad de Buenos Aires vivió ayer el día más caluroso desde los registros generales de 1961, con 41,1 grados; sin embargo, el distrito tiene registros oficiales desde 1906, por lo que ubicó a la jornada en segundo lugar, después de los 43 que se registraron el 29 de enero de 1957.



La ciudad de Córdoba vivió una jornada agobiante en la que alcanzó los 42,5 grados, cifra que rompió el record para enero, según los registros del organismo.