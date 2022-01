Finalmente se llevó adelante la audiencia pública para discutir el aumento del boleto de colectivo en el área de la ciudad y alrededores a la que convocó la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) a pedido de la Sociedad Anónima de Transporte Automotor SA (SAETA), que está solicitando un 30% de aumento para todos sus recorridos.

El lugar elegido para la audiencia fue la localidad de Chicoana y, como era de prever por la lejanía con la ciudad capital, la concurrencia fue muy escasa, al igual que los expositores que lograron inscribirse y presentarse en el lugar. Figuraban ocho oradores de los que solo se presentaron cinco, a los que se sumó un vecino que solicitó lugar para manifestarse.

Lo que más llamó la atención fue la ausencia de representantes de SAETA, que debía dar el puntapié inicial en la audiencia. Desde la empresa comunicaron que las personas designadas, así como gran parte del personal, se encontraban imposibilitadas de asistir por haber contraído covid.

Lo mismo sucedió con la elegida por la Secretaría de Defensa del Consumidor, una de sus directoras, Silvina Gallardo. Pero en este caso, como pudo avisar un día antes, fue reemplazada por la subsecretaria del organismo, Antonia Rojas.

El diputado provincial por Ahora Patria, Roque Cornejo, lamentó la ausencia de SAETA y la consideró “una falta de respeto al usuario, al consumidor”. Por otro lado, solicitó un cuarto intermedio porque adujo que no se corrió vista a la Comisión Bicameral a cargo del control del correcto funcionamiento de la prestación del servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana. Y agregó que no se acreditaron cuadros de costos reales, “los aumentos no se fundamentan en un cuadro de costos firmado por un profesional en Ciencias Económicas. Tiene que ser claro, demostrativo, circunstanciado y respaldado adecuadamente, cuyos datos deben surgir de estados contables debidamente auditados”, esgrimió.

El Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, señaló que si se aprueba el incremento en la tarifa lo ideal sería que se realice de manera escalonada: “Nosotros consideramos que si la decisión que se toma es de un aumento, este sea escalonado de acuerdo a los ingresos de los salarios mínimos, vitales y móviles”, sostuvo.

La misma línea sostuvieron el Defensor del Pueblo de Cerrillos, Carlos Mirce Casares, quien adujo que el impacto sobre el bolsillo del usuario no debe ser inmediato y exigió que se mejore la prestación del servicio en su localidad y en todo el Valle de Lerma y Siancas, y la Secretaría de Defensa del Consumidor, que consideró que el aumento no tiene que llegar de una vez y a principios de año, sino que deberá esperar que se den los aumentos paritarios y luego acompañar de acuerdo al escalonamiento que devenga de esas negociaciones entre las patronales y los trabajadores. Rojas objetó que la audiencia se haya realizado en un lugar alejado de la Capital, ya que le quita participación al proceso.

Casares resaltó que para ir de Cerrillos a la ciudad de Salta se pagan $32, por lo que con el aumento pasará a costar $42, “es un golpe terrible al bolsillo de los usuarios”, adujo, a la vez que destacó que en horas pico el servicio “es pésimo”.

Un vecino de la zona que pidió la palabra, Mario Ricardo López, valoró que la audiencia se realice en Chicoana porque permite la participación del pueblo del interior, y más tarde pidió que se revisen las paradas y lugares de abordaje de las unidades del área metropolitana en la ciudad Capital, ya que hoy llegan a la terminal de ómnibus cercana al centro, pero teme que cuando esta se traslade a Villa Juanita se vean perjudicados “porque estaría fuera del centro y deberíamos pagar después un transporte para dirigirnos a esos lugares”.

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Marcelo Ferraris, destacó que se lleve adelante este proceso en municipios del interior y adelantó que ahora deberán analizar todo lo escuchado “para luego determinar el resultado de esta discusión por el incremento tarifario”.

Consultado sobre el tiempo que llevará tomar la decisión, Ferraris dijo que de no haber mayores inconvenientes se podría conocer el resultado de la audiencia la próxima semana, o a mediados de la siguiente. Sin embargo, advirtió que se deben estudiar todos los aspectos técnicos y sociales puestos sobre la mesa en la audiencia para llegar a esa instancia.

La docente autoconvocada Carmen Venencia fue la única que rechazó el aumento por el desfasaje que existe entre los números que maneja SAETA y las cifras con los que los gobiernos nacional y provincial subvencionan a las empresas de transporte. Venencia detalló que el año pasado los directivos de la Sociedad que maneja el sistema de transporte público de pasajeros anunciaron que recibieron $1.094 millones, mientras los números oficiales hablan de $1.345 millones.

Lo consideró “un sistema parasitario, porque desde el Estado se subvenciona y pagan un gasoil diferenciado", "pagan los trabajadores y tienen un mal servicio”, añadió. Por esto sostuvo que “la solución es que se estatice el sistema”. Por último, pidió que se abran los libros contables "para saber los números reales que manejan”.

Si la AMT autoriza la suba, el boleto pasará a costar $42,60 para la ciudad, se irá a $100 para quienes viven en Chicoana y a $108 (el más caro), para llegar a Sumalao.