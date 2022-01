El presidente Alberto Fernández presentó la campaña nacional "Nos vacunamos para ir a la escuela", que será implementada por el Ministerio de Salud en conjunto con el de Educación, y que tendrá el objetivo central de vacunar contra el covid-19 a la mayor cantidad posible de niños, docentes y no docentes, durante las cinco semanas que quedan antes del comienzo del ciclo lectivo 2022. Antes de la presentación, que se hizo en el Microestadio Diego Maradona de Morón, construido en el predio de la Mansión Seré --un ex-centro clandestino de detención y tortura que funcionó durante la última dictadura--, Fernández recorrió un Punto Progresar. Allí aseguró que el objetivo “es ir a buscar a todos los chicos que dejaron el colegio y volverlos a meter en el colegio porque sin educación no hay futuro”. Además, el Presidente aprovechó la ocasión para cuestionar los dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y aclaró que “nosotros no creemos que en la pandemia los chicos que dejaron el colegio están deambulando por las calles de un barrio popular o fueron reclutados como soldados para el narcotráfico. Creemos que están esperando una mano que los auxilie y los haga retomar el rumbo de la educación”.

La novedad de este proyecto, según comentaron desde el Ministerio de Salud a Página12, será la inauguración de nuevas postas de vacunación y también que desde las carteras están evaluando la posibilidad de que las jurisdicciones comiencen a vacunar en las colonias de verano y posteriormente en las escuelas, siempre, por supuesto, con la autorización correspondiente de los padres. Además, los docentes y no docentes tendrán prioridad para recibir las dosis de refuerzo. "Es un trabajo en conjunto con las instituciones, con los pediatras y con las provincias para fomentar la vacunación", indicaron. Desde el ministerio de Educación, en tanto, agregaron en diálogo con este diario que "hay un trabajo fuerte con distintos sectores para que los niños completen los esquemas o se vacunen los que aún no lo hicieron a través de las escuelas de verano que están funcionando en todas las jurisdicciones".

El Presidente destacó que el 80 por ciento de las personas internadas por covid en la actualidad no completaron o iniciaron su esquema de vacunación, y puntualizó que “vacunarse es un acto de responsabilidad individual, pero es también un acto solidario, de cuidar al otro: de los alumnos para cuidar a sus maestros, de los maestros para cuidar a sus alumnos y de los alumnos de cuidarse entre ellos”. A la fecha, según comentaron desde el Gobierno, un 77,4 por ciento de los niños y adolescentes ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra el covid y el 56,6 por ciento ya completó su esquema de vacunación.



En otro tramo de su discurso, el Presidente valoró que "para que una sociedad se desarrolle, la educación, el conocimiento y la ciencia y la tecnología son temas centrales", y pidió recordar “lo que fue el 2001, y el ajuste más cercano, que hizo desaparecer el Ministerio de Trabajo, el de Salud y el de Ciencia y Tecnología”, haciendo referencia a lo ocurrido en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri. En ese sentido, mencionó las conversaciones que se están llevando adelante con el FMI y afirmó que para el pago de la deuda se debe contemplar el “derecho a crecer como nosotros queremos crecer”.

El jefe de Estado estuvo acompañado en la presentación del programa por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, por la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, por el intendente de Morón, Lucas Ghi, y por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Esa presencia fue leída como un mensaje de apoyo y de reafirmación en el cargo del jefe de los ministros, ya que durante el fin de semana circularon rumores de que Manzur podría dejar la Jefatura de Gabinete en el corto plazo. Sin embargo, desde el Gobierno aseguraron que la presencia de Manzur en el acto no estuvo vinculada a ese tema, sino que el jefe de los ministros "siempre está presente cuando se trata de actos que tienen que ver con temas de salud".

Perzyk señaló que "todos los chicos tienen que tener un lugar en la escuela. Los que no estaban antes y los que abandonaron por la pandemia". Luego aseguró que desde el ministerio están trabajando en ello y destacó que "hay 450 mil chicos que asisten a la escuela de verano. Los hemos recuperado, pero nos faltan otros". El titular de la cartera educativa ponderó el Plan Progresar, que ya tiene más de 400 mil inscriptos, y dijo que "una Argentina democrática tiene que darles a todos otra oportunidad". También destacó que es clave que este año "haya presencialidad y más horas de clase. Por eso vamos a tener un calendario escolar de 190 días". El ministro, por último, recordó que el 2 de marzo empiezan las clases en 22 de las 24 provincias y remarcó que "esperamos que este sea un ciclo lectivo reparador y para eso tenemos que vacunarnos todos".