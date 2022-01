El viernes 21 de enero, Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile presentó a su gabinete: de 24 ministres, 14 son mujeres. Y es que los primeros análisis luego de la victoria, arrojaron que fueron ellas y sobre todo las jóvenes, quienes hicieron posible con sus votos y su participación que Boric ganara la presidencia en la segunda vuelta.



Camila Vallejo

Una de las primeras designaciones fue la de Camila Vallejo como ministra vocera del Gobierno. Camila ingresó en 2007, a sus 18 años, a las Juventudes Comunistas (JJCC) y al año siguiente fue consejera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), que presidió en 2010 y 2011. Es geógrafa de profesión y miembro del Partido Comunista.

Fue en el movimiento estudiantil donde se conocieron con Boric. En 2013 fue elegida diputada y se convirtió en la legisladora más joven de Chile, tenía 25 años y fue diputada por el PC por 8 años.

Maya Fernández Allende

La foto en la que Salvador Allende sostiene a una beba de pocos meses dio la vuelta al mundo cuando se conoció que el nuevo presidente de Chile nombraba a Maya Fernández Allende como ministra de Defensa, a cargo de las Fuerzas Armadas, institución que el 11 de septiembre de 1973 bombardeaba el Palacio de la Moneda y ponía freno al proceso revolucionario que mejoró la calidad de vida de chilenos y chilenas.

Maya nació en 1971, dos años antes del golpe. Vivió sus primeros años en Cuba, adonde su madre, la médica Beatriz Allende Bussi, y su padre, Luis Fernández Oña, diplomático cubano, se refugiaron de la dictadura. En 1992 empezó a militar en el Partido Socialista, el mismo que llevó a su abuelo materno a la presidencia de su país.

Durante 2002 trabajó en el Servicio Agrícola Nacional y entre 2006 y 2012 formó parte de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) a cargo de los temas sanitarios y fitosanitarios de los acuerdos comerciales firmados por su país. En 2013 y 2017 fue diputada por el Partido Socialista. Fue presidente de la Cámara Baja y de la Comisión de Defensa.

Maya Fernández Allende, nieta de Salvador.

Izkia Jasvin Siches Pastén

El Ministerio de Interior y Seguridad Pública también está ocupado por una mujer: Izkia Jasvin Siches Pastén. Tiene 35 años y es de Arica. En 2017 fue la primera mujer en ser elegida presidenta del Colegio Médico de su país. En noviembre de 2021, Izkia renunció al Colegio Médico y se unió a la campaña presidencial de Gabriel Boric, de la que fue su jefa.

Un feminismo fuera del gueto

“La conformación de este gabinete es algo extraordinario en varios sentidos. Primero porque viene a sellar una etapa de luchas, en que el feminismo estaba al margen del poder para pasar a ocuparlo. Ya no es algo simbólico, ni un asunto de cuotas forzado, sino que cada ministra tiene una legitimidad rotunda en sus áreas de acción. Además de las ministras y representantes de la diversidad sexual, el Ministerio de la Mujer fue incluido en el comité político. Esa señal implica pasar de ser un ministerio sectorial, de un asunto parcial, a ser considerado como una mirada transversal a la política. Eso sitúa al feminismo como algo que no queda guetificado en “las mujeres”, dijo en diálogo con Las 12 la psicoanalista y escritora chilena Constanza Michelson.

En segundo lugar, dice Michelson, es interesante lo que se abre, “porque acá no se trata de que entre al poder una forma femenina de ejercerlo, como si algo así existiera. Sino que la aguja que se mueve es la de mostrar lo que la razón y el poder pueden cuando se liberan de una razón normativa: de una forma de pensar en cómo se hacen las cosas y el mundo. Por ejemplo, la Ministra Siches tomará el Ministerio del Interior, cargo que se ha vinculado a un tipo de fuerza (Panzer, como el tanque que tiene ese nombre, era el apodo de un ex ministro), y que lo tome ella no significa feminizarlo, sino que existe otra forma de fuerza, que por lo demás es urgente en los tiempos que corren: el diálogo y la creatividad para abordar conflictos de alta complejidad, además en un mundo que no aguanta más las formas de “paz de la guerra” (que consiste siempre en el triunfo de uno sobre otro)”.

Los otras once ministras, una por una

Con 47 años y nacida en Conchalí, Jeannette Alejandra Jara Román estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

La abogada Antonia Urrejola Noguera, de 53 años, es la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Se especializó en Derechos Humanos y fue la primera chilena en presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

María Begoña Yarza Sáez fue designada como ministra de Salud.

En el Ministerio de Minería está Marcela Ximena Hernando Pérez, también médica y especialista en Salud Pública.

Al Ministerio de Bienes Nacionales lo dirige la abogada Javiera Alejandra Toro Cáceres, de 34 años. Javiera fue una de quienes firmaron el acuerdo que posibilitó la redacción de la nueva Constitución.

Antonia Cósmica Orellana Guarello ocupa el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Tiene 32 años, es periodista, militante feminista y trabajó en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

La física y climatóloga Maisa Rojas Corradi es la nueva ministra de Medio Ambiente y es quien redactó el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.

Julieta Brodsky Hernández estará a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Al Ministerio del Deporte lo dirige una ex futbolista, Alexandra Benado Vergara, hija de Lucía Vergara, militante del MIR, asesinada en Chile en 1983. Se destaca por su lucha por la comunidad LGTBIQ.

La socióloga Marcela Alejandra Ríos Tobar es la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Tiene 55 años y es militante de Convergencia Social.

Jeanette del Rosario Vega Morales ocupa el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Trabajó en la Organización Panamericana de la Salud y trabajó en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un cambio en los roles y el poder

Durante la campaña, Boric prometió crear 500 mil nuevos empleos femeninos y un Sistema Nacional de Cuidados que organice la corresponsabilidad social en los cuidados tanto de niñes como de adultes mayores y personas con capacidades diferentes. Y es que según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, las mujeres dedican más del doble de tiempo que los varones en las tareas de cuidados.

En palabras de Michelson: “La foto que quedó del nombramiento del gabinete es una representación de otra forma de hacer mundo: la presencia de lxs hijxs de dos ministras. Lo que eso abre es que el mundo es con vínculos, cuidados hacia otrxs, que lxs hijxs, lxs ancianxs existen, que alguien les cuida. Y que ese rol no puede quedar privatizado en las madres. La reproducción de la especie es responsabilidad de la tribu, y esa mirada cambia rotundamente la manera de administrar los roles, la ciudad, las formas del trabajo, el descanso, la remuneración y el poder. Es política pura”.