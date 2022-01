Luego de que el presidente estadounidense Joe Biden se volviera noticia en el mundo tras insultar este lunes al periodista de Fox News Peter Doocy, al llamarlo "estúpido hijo de puta" durante una conferencia en la Casa Blanca, el máximo mandatario de Estados Unidos se comunicó con el reportero en un intento por bajar el tono de lo sucedido: "No es nada personal, amigo", le dijo.



Durante una aparición en el programa de máxima audiencia de Sean Hannity en la cadena Fox, el periodista reveló que Biden lo había llamado y ambos habían hecho las paces. "Alrededor de una hora después de lo ocurrido, me llamó a mi celular y me dijo, 'No ha sido nada personal, amigo'. Y hablamos del tema y de seguir adelante", detalló.

Asimismo, precisó que le explicó a Biden que él siempre va a intentar "preguntarle algo diferente que los demás", y que el presidente le respondió: "Tienes que hacerlo".

Sin embargo, al ser consultado por si Biden se había disculpado, Doocy evitó confirmarlo y sostuvo que apreciaba que el presidente se hubiera comunicado para "enfriar los ánimos", valorando que lo haya hecho en un momento de tensión mundial por la situación entre Rusia y Ucrania.

Conocido por el tono incisivo de sus preguntas, Doocy minimizó lo ocurrido: "Agradezco que el presidente se haya tomado un par de minutos esta noche mientras todavía estaba en su escritorio para llamarme y aclarar las cosas".

Doocy ha protagonizado varios intercambios tensos con la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, debido a que sus preguntas reflejan la tendencia conservadora de Fox News y en ocasiones parten de premisas basadas en la desinformación.

Sin embargo, hasta ahora Biden no había tenido una falta de respeto similar con ningún periodista, aunque la semana pasada dijo que la pregunta que le había hecho otra reportera de Fox News era "estúpida".

El momento del exabrupto

Cuando los reporteros salían de la sala, el periodista del canal favorito de los conservadores y uno de los preferidos del expresidente republicano Donald Trump, le preguntó si creía que la inflación podría suponer un hándicap político. Biden, en voz baja y sin levantarse, empezó diciendo con ironía: "Es una gran ventaja. Más inflación".

Después, posiblemente sin darse cuenta de que el micrófono estaba encendido, murmuró: "Qué estúpido hijo de puta". Este desliz es una nueva señal del nerviosismo del demócrata de 79 años, que se enfrenta a un índice bajo de popularidad entre la opinión pública.

La inflación, a un nivel sin precedentes en 40 años, afecta mucho a los estadounidenses cuando faltan menos de diez meses para las elecciones de medio mandato, que prometen ser complicadas para los demócratas.

Joe Biden fue inmediatamente bombardeado con críticas de los republicanos. "Tan presidencial", tuiteó con sarcasmo el congresista conservador Josh Hawley, mientras algunos de sus colegas reproducían con ironía viejos llamamientos a la moderación de Biden.