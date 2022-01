En julio de 1936 se iniciaba en España un período de guerra civil que desembocaría en una de las dictaduras más atroces de la historia. Las consecuencias del terror instaurado por Francisco Franco aún dividen a la sociedad española, pero la memoria histórica puja para recordar a quienes resistieron. Con ese objetivo llega a la cartelera teatral Lejano resplandor de luna, pieza escrita por Leonardo Napoli y Lorena Lores que evoca aquellos tiempos de lucha y que podrá verse en el teatro Hasta Trilce (Maza 177), los viernes y sábados a las 21.



La puesta cuenta con dirección del mismo Napoli, composición y dirección musical de José Luis Castiñeira de Dios y las interpretaciones de Ana María Cores, Lorena Lores y Alejandro Vázquez. Y en escena se reconstruye el derrotero de Isabel, personaje inspirado en la biografía real de una miliciana republicana que peleó contra el franquismo con apenas 20 años, primero en Galicia, en la batalla de Vigo, en 1936, y más tarde en Francia, donde se enfrentó a la ocupación nazi. Con poesía y música, se revelan las ideas de esta activista gallega que en 1948 llegó a Buenos Aires, ciudad donde vivió hasta su muerte en 1993. Fue en esos años que Isabel escribió y envió cartas a la hija de María Rosa, su amiga en la milicia, y esos textos son los que estructuran un relato atravesado por las convicciones de una vida comprometida con la libertad.

“Cuando Napoli me acercó el libro, me emocioné completamente, porque me pareció que todo lo que aquí se cuenta tiene poesía, profundidad y verdad. Lo que vivió esta mujer es lo que vivieron todos los inmigrantes que tuvieron que venir a la Argentina escapando de las guerras, el hambre y la desocupación. Y eso está en nuestros genes y en nuestra sangre”, señala Ana María Cores, la encargada de ponerle el cuerpo a la protagonista.

Para introducirse en la ficción, la actriz practicó el acento gallego y además estudió el contexto social y político de la mano de la autora y actriz Lorena Lores, quien ha vivido en España y se pone en la piel de María Rosa. El elenco se completa con Alejandro Vázquez, quien interpreta a José, el nieto de Isabel que oficia de narrador, y a Juan, su marido y compañero de armas. “La obra es muy emocionante y tiene una belleza que al público le va a fascinar. Es una historia de guerras pero contada de una manera tan poética que pega muy fuerte”.

Lejano resplandor de luna es el retrato de una experiencia de emancipación individual pero también colectiva, y con una fuerte perspectiva de género que resuena en distintos momentos de la puesta, como cuando María Rosa irrumpe frente a una asamblea femenina con una potente interpelación: “¡Así que dicen que no darán alas a las mujeres! ¿Quiénes? Los cagatintas, los curas, los patrones que no quieren que opinemos ni que votemos. ¡Compañeras, hoy es el día, no dejéis que las apuren con cuestiones de falsa conveniencia! ¡Las mujeres queremos votar, trabajar libremente y por la misma paga! Yo os he visto parir y salir al yugo. Os he visto amamantar mientras tirábais de la cincha. Negadas al amor por imperio de una inquisición, azotadas y violadas por amos y señores, ¡ahora sólo confiamos en nosotras y en la República Española!”.

“Estas gallegas eran muy aguerridas. Sabían lo que querían y luchaban por eso. Antes de Franco, y según me han contado, la sociedad gallega era muy moderna y libre. No había casamientos, sino que las personas se enamoraban y se juntaban, y precisamente lo que hizo el franquismo fue volver atrás con esas libertades”, sostiene Cores.

Visibilizar el rol de la mujer en la historia es otro de los ejes centrales del material, y eso, según advierte la actriz y también cantante, es una temática que dialoga con los debates actuales. “Las mujeres en ese momento trabajaban la tierra y cuidaban a sus hijos pero también agarraban un fusil y se iban a pelear. Ellas tomaban el mismo lugar que los hombres en las luchas. Isabel y María Rosa hablan constantemente de reivindicaciones feministas, y lo hacen de forma natural. Y eso es algo que hoy está vigente. Ellas reclaman que quieren los mismos derechos que los hombres, cobrar lo mismo y tener la misma libertad. Y eso es lo que hoy, muchos años después, seguimos pidiendo nosotras”.

A pesar de la complejidad que enfrenta la temporada teatral con los aumentos de contagios y las suspensiones de funciones, Cores se muestra entusiasmada con el nuevo proyecto. Desde enero de 2021 integró los elencos de Mi don imaginario, un especial homenaje a la figura de Hugo Midón, creado por Pablo Gorlero, y Los Soviets de San Antonio, de Víctor Winer. “Por suerte no he parado de trabajar. Este es un tiempo complicado pero con los cuidados lógicos vamos a salir adelante”.