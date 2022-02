Germán Martínez, el flamante presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, aseguró que una de sus tareas será "hablar con cada compañero y compañera" de su espacio político para "lograr que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea tomado con optimismo".

En diálogo con AM750, Martínez aseguró que trabajará en el Congreso para "limar diferencias" y lograr un mayor "consenso" para aprobarel acuerdo con el Fondo.

"Cuanto más al hueso vayamos en la caracterización del proceso de endeudamiento firmado por Macri con el FMI y las características de pago, más razonable parece la propuesta del Presidente de la Nación", consideró en diálogo con La García.





"Voy a trabajar para tener el mayor acompañamiento en el Congreso sobre el acuerdo con el FMI", dijo Martínez en otras declaraciones brindadas a Radio10 y afirmó que le "encantaría" que el ministro de Economía, Martín Guzmán, concurra al Congreso para "explicar el acuerdo con el FMI y que la oposición pueda explicar la deuda que tomaron".



Además, el diputado santafesino remarcó que "el acuerdo con el FMI es correcto" y consideró que "nos abre muchas puertas".

"Yo no vengo a reemplazar a Máximo"

La decisión de nombrar a Martínez al frente del bloque fue tomada por Alberto Fernández y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quienes se reunieron este martes por la tarde en la Casa Rosada, momentos antes de que el presidente iniciara su gira hacia Rusia y China.

Martínez, licenciado en Ciencia Política de 46 años, fue designado para ocupar la presidencia de la bancada oficialista que ostentó el diputado Máximo Kirchner hasta su renuncia por no compartir los términos del acuerdo con el Fondo Monetario.

Sobre la renuncia de Máximo Kirchner, el flamante titular de la bancada oficialista contó: "Yo viví con mucha conmoción política interna, las palabras de Máximo no me resultan indiferentes. Tenemos que tener un aprovechamiento virtuoso de las palabras de Máximo, espero poder verlo esta noche o mañana. Sus palabras me interpelan".