Cinco hombres golpearon, amenazaron y atropellaron con un cuatriciclo a un adolescente de 18 años que estaba de vacaciones con su familia en Punta del Este, Uruguay. El padre del joven denunció lo ocurrido y aseguró que los agresores se ensañaron con su hijo "porque supusieron que era un ladrón que caminaba por la calle con intenciones de robar”.

Este sábado a la noche, el joven estaba saliendo del portón de la casa de veraneo que la familia -residente en Montevideo- tiene en Punta del Este cuando fue atacado por cinco personas que alquilaban la casa contigua, quienes lo acusaron de haber sido el autor del robo que la vivienda sufrió dos semanas atrás y en vez de contactarse con la policía decidieron acudir a la violencia.

El padre del adolescente, Pablo Romero García, atribuyó la confusión de los agresores al "estilo" con el que viste su hijo, quien es fanático del rap y el trap y suele usar gorro y capucha, vestimenta que algunos sectores decodifican de forma estigmatizante.

“Por ese estilo, anoche cinco adultos de aproximadamente unos 30 años lo golpearon, amenazaron, intentaron subirlo a la fuerza a un auto y lo atropellaron con un cuatriciclo, pues supusieron que era un ladrón que caminaba por la calle con intenciones de robar”, sostuvo el hombre, quien aseguró que "los agresores, quienes intentaron matar a mi hijo, fueron nuestros vecinos”.

Según confirmó el Ministerio del Interior uruguayo, tras lo ocurrido el joven presentó una denuncia ante la policía, mientras que en el Sanatario Mautone de Maldonado se constataron las lesiones que recibió.

La fiscal Departamental de Maldonado Ana Laura Roses, a cargo de la investigación, ya llamó a declarar a cuatro de los presuntos agresores. Se espera que en las próximas horas le tome declaración al joven y analice las cámaras de la zona, confirmaron los diarios El País y El Observador.

En Uruguay, el caso originó reacciones políticas, entre ellas la del intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, quien publicó en su cuenta de Twitter: "Hombres golpearon, amenazaron y atropellaron con un cuatriciclo a su vecino de 18 años en Punta del Este porque 'lo confundieron con un ladrón'. Apariencia delictiva, justicia por mano propia, o, por decirlo más claro, la 'seguridad privada' como opción. Una deriva peligrosa".

Juan Pedro Mir, integrante del colectivo educativo Eduy 21, también advirtió por Twitter: "Otra foto del Uruguay que estamos generando. No podemos mirar para otro lado".

"Te vamos a pegar un tiro y tirar a una zanja"

Según contó el joven en la denuncia policial, alrededor de las 20.30 del sábado salió de su casa y a los pocos metros de atravesar el portón recibió una patada desde atrás, mientras otros cuatro hombres con cachiporras lo acusaban “de ser un chorro”.

El adolescente les explicó que él estaba de vacaciones en la casa de la que estaba saliendo, pero los agresores lo amenazaron con "pegarle un tiro”. En ese momento, logró salir corriendo hasta una rotonda, donde fue interceptado por uno de los atacantes en cuatriciclo, quien lo atropelló.

Cuando pudo levantarse, el conductor del cuatriciclo aceleró para volver a atropellarlo pero el chico logró eludirlo y corrió pocos metros hasta ser rodeado por el resto. En ese momento, se acercó un auto y los hombres lo tomaron de la ropa por la fuerza para meterlo dentro del vehículo.

El joven volvió a explicar que era su vecino y finalmente los hombres resolvieron llevarlo hasta la casa para confirmar su relato, con amenaza de por medio: “Si no vivís ahí, te vamos a pegar un tiro y tirar en una zanja”.

Luego de lo ocurrido, Romero García, el padre del adolescente, fue a la casa de los agresores y los increpó por la golpiza. Su respuesta, recordó el hombre, fue que ya le habían pedido "disculpas”. Además, le quisieron dar plata para que no hablara y de todos modos lo amenazaron para que no hiciera la denuncia, bajo el argumento de que "no tendría efecto alguno pues tenían alguna especie de inmunidad diplomática” denunció Romero García.