El viernes último, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, emitió la resolución 32/22, por la que establece la continuidad laboral de los profesionales que fueron designados para el período lectivo 2020. La decisión causó rechazo de un sector gremial y del movimiento autoconvocado de la docencia, por entender que cercena los derechos de ingreso y movilidad docente.

Uno de los gremios que manifestó su repudio fue el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (Sitepsa) que en la tarde de ayer fue citado por autoridades ministeriales. Allí sus representantes pidieron que la resolución 32/22 sea dada de baja, pero el Ministerio ratificó su decisión. En consecuencia, Sitepsa informó que acompañará a los docentes que quieran llevar adelante acciones legales contra esta determinación.

La secretaria general del Sitepsa, Victoria Cervera, subrayó ante Salta/12 que se oponen terminantemente a la resolución 32/22 del Ministerio, que da continuidad a lo dictaminado en la resolución 253/20. Esta norma enuncia que los docentes de los niveles primario, secundario y terciario designados con caracter de interinos continuarán en sus funciones para el período 2021. Con la nueva orden se prorroga esta decisión.

Para Cervera, "se está cercenando el derecho de un montón de docentes de ingresar a la docencia, y que otros puedan hacer efectivo el derecho a la movilidad docente". En el caso de quienes pretenden ingresar a la educación pública, y son considerados aspirantes, no pueden ser nombrados en el cuadro de puntaje como establece la Ley de Educación Provincial. Mientras que los que han sido nombrados en algún cargo, ya se encuentran con un orden de mérito, y por lo tanto, pueden elegir dónde trabajar, a pesar de ser interinos.

Tras la manifestación pública que realizó el Sindicato, sus referentes fueron citados en la tarde de ayer. Cervera dijo que pidieron la baja de la resolución 32, pero desde el Ministerio les dijeron que por el contexto de pandemia se iba a mantener, argumento que para el gremio no es válido. "Consideramos que no es verdad porque no estamos en la misma situación de pandemia del 2021, la situación ha cambiado totalmente", precisó la sindicalista.

El Sitepsa sostuvo que ya se volvió de manera plena a la presencialidad, y por lo tanto, el Ministerio de Educación de Salta, "se tendría que haber retrotraído a la situación previa a la pandemia", es decir, a 2019.

"Les pedimos la baja de la resolución 32 y que se realicen las designaciones como dice la normativa, pero nos contestaron que no van a hacer lugar al pedido y que van a continuar con esta permanente pedagogía en las escuelas", relató Cervera. Desde el ministerio que dirige Matías Cánepa, no hubo respuestas, a las consultas de que hizo este medio al respecto.

El ofrecimiento de la cartera educativa fue que los docentes que están disconformes con la medida se expresen de manera particular ante la Secretaría Técnica. Aún así, Cervera insistió que "en realidad al docente que está en cuadro no se le garantiza estar en nada en el orden de mérito". Ante eso, Sitepsa adelantó que ofrecerá a sus afiliados los mecanismos legales para recurrir a la Justicia, subrayando que será allí que se resolverá si lo resuelto por el Ministerio es lo correcto.

Quienes también se manifestaron, pero de manera presencial en las puertas de la Casa de Gobierno, ubicado en el barrio Grand Bourg, fueron los Docentes Agremiados de Salta (MD). Luego de que Educación ratificara la vigencia de la resolución 32/22, se declararon en estado de alerta y movilización, pues consideran un "atropello" lo dispuesto, ya que hay "falta de definiciones de designaciones masivas por cuadros de méritos y las titularizaciones acordadas en el último conflicto docente", en agosto del 2021.

El secretario general de MD, Sergio Coronel, dijo a Salta/12 que se debe tener en cuenta el aspecto salarial que deja la nueva resolución, dado que el gobierno otorga la continuidad pedagógica, pero no contempla la antigüedad de los docentes, puesto que se rescinde el contrato con los interinos en diciembre. Esto provoca que de diciembre a febrero, cobren sueldos proporcionales a lo trabajado en el período lectivo, y no completos, como sucede cuando van sumando años.

"Con esta continuidad les tendrían que haber garantizado de forma completa (el pago)", como se hace con los docentes titulares. "Si hay continuidad pedagógica, tiene que haber continuidad salarial", sostuvo Coronel, y afirmó que, en cambio, lo que existe actualmente es una "continuidad a medias", porque en el sistema los docentes "vuelven a cero". Además, aseguró que toda la información que se está emitiendo desde el Ministerio de Educación es "poco clara" y sólo "genera incertidumbre" en la docencia.

Para Coronel, estas decisiones ministeriales "abren un abanico de conflicto" que si no se vuelve a revisar "van a llevar a un conflicto grande, que se traduce en el no inicio de clases". "Se tiene que reveer y clarificar para dar una respuesta a los docentes", resaltó.



Mientras se desarrollaba la manifestación en la Casa de Gobierno, la cartera de Educación dio a conocer las tirillas y cuadros definitivos del período 2022 del nivel primario, inicial y jóvenes y adultos; y del secundario y técnico profesional.

Autoconvocados también se suma

Por su parte, el colectivo Docentes Autoconvocados de la Plaza también expresó su rechazo a la nueva decisión. Además de repudiarla en las redes sociales, presentó una nota ante la cartera educativa. Según el sector, "otra vez el gobierno divide a los docentes, favoreciendo a algunos impunemente y perjudicando a otros a un nuevo año sin fuente laboral".

En ese sentido, Autoconvocados exigió a Cánepa que informe a la docencia salteña cuáles son los fundamentos de la cuestionada resolución, y que explique cómo se confeccionaron las tirillas y cuadros definitivos que dió a conocer ayer la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Salta. Aseguraron asimismo que lo informado por la Junta ya cuenta con varios reclamos de maestros que sostienen que muchas de sus presentaciones que hacen al mérito no fueron contempladas.

La vocera de Autoconvocados de la Plaza, Sandra Nieva, dijo a este medio que no ven cuál es camino que quiere tomar el Mininisterio de Educación y en ese sentido insistió en que este será el tercer año que docentes recién recibidos se quedarán sin trabajo al no ser considerados, mientras que los que vuelven a ser designados en el mismo lugar no pueden acceder a otro territorio, posibilidad que ya deberían tener.

Nieva contó que la gran mayoría de los docentes que se inician en la carrera toman cargos bastante alejados de sus domicilios porque son los que tienen más vacantes. Usualmente los maestros se predisponen a estar un año o dos, en el mejor de los casos, sabiendo que luego podrán elegir una institución con un domicilio más cercano a sus viviendas. "Esa posibilidad hace tres años se está negando", expresó.

La docente dijo que esta disposición podía entenderse al inicio de la pandemia, pero consideró que en la actualidad no hay una explicación coherente. Por ello, expresó que se trata de otra desprolijidad del Ministerio de Educación, más aún cuando trabajaron articuladamente en los últimos meses del año pasado en mesas técnicas.

Esas mesas se concretaron después del conflicto docente de todo agosto, que comprendió un gran paro docente. Para cesar esta medida de fuerza, uno de los puntos acordados era que se iba a trabajar de manera conjunta en pos de la mejora de la carrera docente. Se planteaba asegurar que los profesionales "cobren el salario que les corresponde", "y no el proporcional", como está sucediendo ahora con los maestros interinos.

A ello, Nieva sumó lo comunicado por el Ministerio en relación al cuadro de méritos. "Apenas salieron los cuadros, ya se realizaron denuncias porque los docentes nos decían que estaban mal valorados", contó, asegurando que con este proceder, la docencia descree del organismo que "debiera garantizar la equidad, la justicia y un acceso al trabajo como lo establece la normativa".

Transcurrida la primera semana de febrero, los sectores gremiales y autoconvocados, están a la espera de la llamada a paritarias para discutir el salario del primer tramo del 2022. Desde el Ejecutivo provincial anunciaron la semana pasada que esa fecha se iba a conocer en los próximos días.