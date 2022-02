Presente en más de 60 países, la plataforma Starzplay se ubica en un ecosistema audiovisual cada vez más competitivo, en el que los gigantes de la industria sostienen una batalla encarnizada por los suscriptores y la atención, pero que de todos modos dejan espacio para alternativas que busquen diferenciarse en la megaoferta. "Nuestra meta es ofrecer una excelente curaduría de ficciones para adultos", dice Superna Kalle, Presidente de la Red Internacional Starz que desde 2018 trabaja al frente de Starzplay en la programación y producción de series. Una mujer con larga experiencia en el mundo televisivo, ex vicepresidenta de Sony Pictures Television y con años de trabajo en mercados tan diferentes como India, Japón y Arabia, que ahora pone su atención no solo en el mercado sino también en la producción latinoamericana y española, y que tiene en preparación proyectos de origen argentino.

-¿Qué cosas unen a públicos tan diferentes? ¿Qué búsquedas se vuelven universales?

-Buscan autenticidad. Buscan relaciones humanas. Buscan el protagonismo de mujeres, mujeres en diferentes roles que no tenían en el pasado, con personajes con muchas facetas. Eso es lo universal hoy.

-Bueno, en una presentación en México de nuevas series en español de Starzplay pudo verse una notable presencia de mujeres...

-Pero no fue algo es necesariamente a propósito, no es que dijimos "bueno, pongamos muchas mujeres". Simplemente sucedió, esas series se produjeron porque tenían grandes historias y buenos guiones. Simplemente eran los proyectos más interesantes.

-Maggie Civantos señaló que las mujeres fuertes siempre existieron, pero el mundo audiovisual no las reflejaba como merecían.

-Es así, no se las veía. La Bárbara de Express es madre, esposa, oficial de policía, una víctima de trauma, una hija. Y se ven todos esos aspectos en un solo personaje: eso es nuevo. No ves una u otra característica, se presenta todo eso en una persona... que, bueno, es la vida normal.

-¿Qué define a Starzplay en una era de tanta competencia?

-Las grandes plataformas, Netflix, Disney, Amazon, HBO Max, tienen un menú muy amplio, realities, shows de cocina, shows infantiles, comedia... Nosotros solo ofrecemos ficciones, producciones de buen nivel. Es un reemplazo de la típica televisión de ficciones pero en modo premium, de alta calidad. Nuestra meta es ofrecer una excelente curaduría de ficción para adultos. Material provocativo, al borde, auténtico, esperamos que interesante. Nos interesa garantizar que los personajes estén bien desarrollados. Eso es importante. No es solo trama y acción: los personajes tienen que tener tiempo para crecer, deben tener capas.

-Vivió desde adentro la transición entre la "vieja" televisión y esta era de plataformas. ¿Qué cosas pudieron adaptarse y qué cosas le alegra que ya no estén vigentes?

-En los viejos tiempos, se utilizaba el "Least Common Denominator", el denominador común, series que tenían que agradarle a todo el mundo. Y eso es aburrido, es algo que aguaba los productos y que se terminó, y me alegra mucho que sea así. Hoy se pueden hacer shows jugados, arriesgados, y vas a encontrar un público para eso. Eso es algo que Lo que me alegra es que hoy tenés un alcance global para narrativas auténticas y locales, como Lupin, que está en francés... Es fabuloso ver cosas como eso o El juego del calamar en coreano, o La casa de papel en español, diferentes shows en diferentes lenguajes están llegando a todo el mundo, Llegar a semejante público: eso es nuevo, y es asombroso.