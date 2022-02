La Ley 26.727 de Trabajo Agrario fue promulgada en diciembre de 2011 y establece, entre otras obligaciones, cuáles son las características mínimas con las que deben contar los albergues en los que los cosecheros se alojan dentro de las empresas. El delegado del RENATRE, Enrique Cowers, confirmó que durante una inspección realizada a tres emprendimientos olivícolas de Catamarca se detectó que las condiciones en las que habitan los trabajadores “son paupérrimas”.

“Hemos relevado tres empresas, una ubicada en el departamento Valle Viejo y dos de Capayán, se trata de El Alto S.A, Cerro Guacho S.A y Los Morteros S.A y encontramos a cosecheros viviendo en condiciones paupérrimas”, contó.

Cowers, explicó que también comprobaron que la cantidad de trabajadores es muy poca para la cosecha, un promedio de entre 20 y 40 trabajadores, la mayoría pertenecen a Catamarca, algunos a Santiago del Estero y otros a Tucumán. Algunos de los emprendimiento poseen trabajadores permanentes por lo que se deduce que durante todo el año conviven en los albergues.

Uno de los baños relevados.

“Si bien la gente está registrada, en estos tres campos la situación es de muy mal estado de los albergues. Siguen los galpones sin cielorraso pese a las temperaturas altísimas del verano. Son empresas que están hace 20 años. Yo hace tres que estoy en el Renatre y les pido que mejoren la situación y sin embargo seguimos viendo que la situación para los trabajadores no es de descanso”, contó.

En cuanto a los detalles a resaltar, el funcionario explicó: “No tienen cocina, hay camas que ponen bidones para apoyar, los colchones no son adecuados, las condiciones sanitarias mucho menos porque descubrimos baños que parece que hace tres años que no los limpian”, explicó y agregó: “esto es lo que venimos sosteniendo hace tiempo y tenemos imágenes para que vea cuál es esa realidad”.

En este contexto Cowers informó que realizó un pedido inmediato a la Dirección de Inspección Laboral de Catamarca para que apliquen las sanciones correspondientes. “Ellos tienen que mandar al área de Higiene y Seguridad. Acá no importan que sean pocos o muchos quienes estén trabajando, estamos hablando que no pueden seguir éstas condiciones. No pueden recibir de esta manera a un ser humano”, resaltó.

La Ley

La Ley de Trabajo Agrario establece requisitos mínimos para las viviendas en las que son alojados los trabajadores. En su articulado aclara que “ La vivienda que se provea al trabajador deberá ser sólida, construida con materiales adecuados que garanticen un adecuado estándar de confort y habitabilidad”.

Para ese estado de habitabilidad debe tener: “Condiciones de seguridad, higiene, abrigo y luz natural, debiendo garantizarse medidas de prevención y saneamiento relativas a los riesgos sanitarios, epidémicos o endémicos según la zona de que se trate”.

También debe poseer cocina – comedor, dormitorios en función de la cantidad de familias que habiten. Inodoro, bidet, ducha y lavabo. Los sanitarios deben ser suficientes y proporcionales al número de personas.

En cuanto a la alimentación de los trabajadores rurales explican que “deberá ser sana, suficiente, adecuada y variada, según el área geográfica y la actividad que desarrollen”. Y que, cuando a los trabajadores no les sea posible adquirir sus alimentos por la distancia o las dificultades del transporte, el empleador deberá proporcionárselos”.

La cocina junto con las camas.

Reclamo

A principios de febrero, el representante de la Asociación Olivícola de Catamarca (ASOLCAT), Federico Alonzo, había asegurado que el sector tendría pérdidas millonarias por falta de cosecheros porque “la gente no quiere trabajar”. El empresario había admitido que el kilo de aceituna estaban comercializándolo a un dólar con cuarenta centavos. Como contra parte, a los trabajadores se les abona $240 pesos por bandeja (Cada una corresponde a 20 kilogramos).

Sobre éstas declaraciones de Alonzo, y antes de relevar los establecimientos olivícolas, Cowers le había respondido “Es lógico que el trabajador rural elija lo que más le conviene y prefiera ir a la cosecha de la papa o a otras provincias donde les pagan más y las condiciones de trabajo son completamente distintas”.

https://www.pagina12.com.ar/401965-los-cosecheros-prefieren-ir-a-lugares-donde-les-pagan-mejor