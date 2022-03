El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, realizó su primera práctica de fútbol de la semana e incluyó a Luis Vázquez por Nicolás Orsini, y Carlos Zambrano reemplazó a Carlos Izquierdoz, que tuvo una molestia física y entrenó diferenciado.



El técnico alineó un equipo con dos variantes con respecto al que perdió con Huracán el fin de semana pasado, con la mira puesta en el partido ante Estudiantes de La Plata el próximo domingo, de visitante, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.



El equipo formó con Rossi; Advíncula, Zambrano, Rojo, Fabra; Fernández, Campuzano, Ramírez; Romero; Villa, Vázquez. Luego ingresaron Exequiel Zeballos por Ramírez, Aaron Molinas por Jorman Campuzano y Eduardo Salvio por Villa.



Izquierdoz tuvo una pequeña molestia física, le harán estudios médicos y de no agravarse estaría desde el arranque en La Plata. La idea del cuerpo técnico es probar variantes antes del sábado, ya que todavía no están convencidos de cuál será el equipo.



Mientras, Darío Benedetto sigue con la recuperación de su lesión muscular -hasta ahora no hay parte médico oficial-, que lo pone en duda para el superclásico en el Monumental. Fuentes cercanas al delantero hablan de una fuerte molestia en el musculo peroneo de su pierna derecha, cerca del sóleo, que no llegaría a ser desgarro y producto del uso de unas plantillas, por lo que llegaría bien al partido con River.



Otra versión indica que es un desgarro que lo dejaría sin jugar más de dos semanas, aunque ambas coinciden en que el "Pipa" de ninguna manera se quiere perder el Superclásico y tratará de estar como sea.