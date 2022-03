El gobierno provincial descartó elevar el reintegro máximo mensual de Billetera Santa Fe luego de la aprobación del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados. “La gente quiere más. No sólo quiere más consumo sino pretende que se aumente el monto. Lo que tratamos de buscar es un equilibrio”, explicó el ministro de Economía, Walter Agosto al argumentar que no planea actualizar dicho monto. Desde que se puso en marcha, Billetera Santa Fe tiene un tope de reintegro de 5.000 pesos mensuales. Pasado más de un año desde su implementación en medio de la pandemia de coronavirus, la adopción de la aplicación se extendió a muchísimos rubros con diferentes modalidades, pero no se tocó el límite de devoluciones en un contexto inflacionario.