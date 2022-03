A 30 años del atentado a la Embajada de Israel, el músico Alejandro Lerner compuso una canción para homenajear a las familias de las víctimas que todavía buscan justicia. Se trata de una balada que el artista interpreta junto al músico israelí Idan Raichel en los teclados y el cantante argentino-israelí Pablo Rosenberg.

"Muchas veces el arte, y en particular la música, nos conectan con la memoria y los sentimientos que nos atraviesan como comunidad", aseguró el cantautor argentino y destacó que en esta fecha busca recordar que "la violencia y el terror jamás deben ser el camino".

Por otro lado, con motivo del 30º aniversario del atentado, la Embajada de Israel en Argentina lanzó una campaña llamada "Huellas del Terrorismo". En las piezas publicadas en las redes sociales, distintas edades y que realizan distintas actividades, está cubiertas de cenizas.

El acto central de la jornada está previsto para las 14.30 en Arroyo y Suipacha, en el sitio donde estaba la sede de la embajada en el año del atentado.



El atentado terrorista a la Embajada de Israel en Argentina, que destruyó la sede de la embajada y del consulado ubicado en la calle Arroyo del barrio porteño de Retiro, ocurrió el martes 17 de marzo de 1992 y causó 29 muertos y 242 heridos.

De izquierda a derecha: Idan Raichel, Alejandro Lerner y Pablo Rosenberg





Letra de “Un día como cualquier día”

Un día como cualquier día

todo sucede sin parar

el mundo sigue su rutina

todo parece tan normal.

En una mueca del destino

todo se ha vuelto oscuridad

porque no hay dioses ni motivos

para explicar tanta crueldad.

Libertad ¿dónde estás?

Somos muchos esperando que un día se haga realidad

que la luz de la justicia nos acerque a la verdad.

En un instante fue silencio

que se llevó la eternidad

aún viven en cada recuerdo de los que ya no volverán

porque el dolor no se ha ido

porque no dejo de extrañar

Y aunque el camino se haga eterno

nunca los vamos a olvidar

y aunque el camino se haga eterno

nunca los vamos a olvidar.

Libertad ¿dónde estás?

Somos muchos esperando que un día se haga realidad

que la luz de la justicia nos acerque a la verdad.

Soledad nunca más

mientras tenga la memoria, la fuerza y la voluntad

de contarles nuestra historia a toda la humanidad

Libertad ¿dónde estás?

Somos muchos esperando que un día se haga realidad

que la luz de la justicia nos acerque a la verdad.