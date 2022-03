La Secretaría de Trabajo de la Provincia declaró ilegal el paro de 48 horas que lanzó la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y le pidió a los docentes que no se sumen a la huelga.

En su resolución, el organismo contralor sostiene que UDA no cumplió con la obligación de comunicar la medida de fuerza con cinco días de anticipación y la modalidad de la misma. Además, Trabajo consideró que la educación es un servicio esencial y que las medidas de acción directa que realizó el gremio "afectan sobremanera a la comunidad en su conjunto". "Si bien el derecho de huelga tiene raigambre constitucional, el Estado provincial tiene la obligación jurídica, institucional y política de velar por el interés general de sus habitantes", expresa la Secretaría de Trabajo en los considerandos de su resolución.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo intimó a UDA a deponer las medidas adoptadas bajo apercibimiento de declarar ilegal el paro. Asimismo el organismo de control intimó al gremio docente a "prestar el servicio habitual en forma normal" y le advirtió que declarará ilegal la huelga por ser la educación un servicio considerado esencial.

Un punto a tener en cuenta es que al declararse ilegal el paro de UDA, el Gobierno provincial puede aplicar el Decreto Cavero, según el cual se habilita a la Provincia a descontar el día no trabajado a quienes se hayan sumado a la huelga. "Día no trabajado, día no cobrado", es el espíritu del cuestionado Decreto Cavero.

Días atrás, UDA anunció un paro total de 48 horas que se inició este martes y que seguirá el miércoles y otra huelga más, de 72 horas, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de marzo. Al informar del paro a la Secretaría de Trabajo, la UDA sostuvo que la medida de fuerza se había dispuesto "porque ese sindicato, que tiene personería gremial, no fue notificado oportunamente de la negociación salarial y del incremento salarial docente anunciado" y a la vez reiteraron su pedido de incluir a UDA como miembro paritario.

Tras la declaración de ilegalidad del paro, desde UDA ratificaron la continuidad del paro de 48 horas y también la huelga de 72 horas de la semana que viene. "El acatamiento al paro fue del 90%, creemos que se concientizó la docencia riojana y va a continuar mañana. Y la semana que viene serán 72 horas de protesta, incluyendo una movilización. Nuestros abogados están trabajando en la medida del Gobierno", dijo el interventor de la UDA, Daniel Domínguez.

Al anunciar su plan de lucha, Domínguez le había dicho a La Rioja 12, que la medida de fuerza era en rechazo al aumento salarial acordado entre el Gobierno provincial y la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) y también por no haber sido convocada la UDA a participar de la mesa paritaria.

En UDA insisten con ser parte de la mesa de negociaciones ya que hay un fallo judicial que avala el reclamo de ese sindicato para ser integrante de la paritaria docente provincial.

La semana pasada el Gobierno provincial y AMP acordaron un aumento salarial del 52% por cargo docente. La suba significa una mejora de 26.000 pesos y que se pagará en cinco tramos durante todo el año: 3.000 pesos al básico en marzo; 2.000 pesos al básico en abril; 5.000 pesos remunerativos y no bonificables en julio; 4.000 pesos remunerativos y no bonificables en septiembre; y 2.000 pesos al básico en noviembre.

Además, en noviembre las partes volverán a las negociaciones para la incorporación de los $10.000 restantes.

