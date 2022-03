El flamante presidente Gabriel Boric atraviesa una polémica que anticipa lo que será la confrontación constante por parte de la oposición y secortes conservadores. Tras la designación de los primeros 8 embajadores, la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera lanzó un comunicado apuntando que se trataba de nombramientos por "razones de amistad, cercanía política o premios consuelo por derrotas electorales".

"Me parece que cuestionar la idoneidad de las personas, por simplemente no estar de acuerdo con sus posiciones políticas no es la mejor manera", les devolvió ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, y les recordó a los críticos que el mandatario se comprometió con la Asociación de Funcionarios de Carrera a continuar con lo que ha sido la práctica institucional, que el 80 por ciento de los embajadores sean funcionarios de carrera.

Ese otro 20 por ciento habitualmente estaba ocupado por embajadores designados por afinidad políticas, pero lo que resaltó Urrejola fue que recién se realizaron los primeros 8 nombramientos. "Cuatro de los cuales son de carrera y los otros cuatro nombramientos políticos, manteniendo la paridad de género", señaló la ministra de Relaciones Exteriores.

Además, la funcionaria les dijo a quienes se apresuraron a lanzar críticas que "es cosa de ver los currículums de esas cuatro personas que han sido nombradas ante la ONU Ginebra, ONU Nueva York, OEA y la OCDE, para darse cuenta que ahí no hay ningún premio de consuelo".

Y les recordó que son lógicas las atribuciones de cualquier presidente de colocar en embajadas clave a personas de confianza. "Lo que el Presidente está haciendo es primero hacer uso de una prerrogativa, los embajadores son designados y son personas de confianza del propio Presidente y él lo que está haciendo es hacer uso de esa prerrogativa", dijo Urrejola.



¿Cuáles fueron los nombramientos ?

En primer lugar, está el caso de la excandidata presidencial del Partido Socialista, aliado del gobierno de Boric, Paula Narváez, quien fue nombrada como embajadora de Chile ante las Naciones Unidas. Narváez no es tan solo una aliada de la coalición gobernante sino que fue ministra vocera en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y trabajó en la ONU, entre 2011 a 2014, como especialista de programas para América Latina y el Caribe en ONU Mujeres.

Como embajadora ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra fue designada Claudia Fuentes, quien posee un doctorado en Estudios Internacionales y es profesora asistente del Departamento de Estudios de Paz en Estados Unidos, y manifestó su apoyo a Boric durante la campaña.

En tanto, Sebastián Kraljevich, quien fue asesor de Boric durante la campaña, fue nombrado como embajador de la Organización de Estados Americanos en Washington. Kraljevich es licenciado en sociología y profesor adjunto del Magíster de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Finalmente, para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en París, Francia, fue designado Francisco Saffie, un licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, entre otras cosas.

Además de realizar esas designaciones "políticas", el gobierno comenzó a cumplir su compromiso con la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera al nombrar a diplomáticos de carrera. Se trató de Manahi Pakarati Novoa como directora general del Ceremonial y Protocolo; Carola Muñoz Oliva como jefa de Gabinete de la Ministra de Relaciones Exteriores; Alex Wetzig Abdale como secretario general de Política Exterior; y Patricio Díaz Broughton como director de la División de Medio Oriente y África.

Bárbara Figueroa

En tanto, ya está instalado el debate en los medios chilenos sobre los rumores de próximas designaciones. Entre ellas, la de posible embajadora en la Argentina Bárbara Figueroa, una integrante del Partido Comunista que fue dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Figueroa, de 42 años, inició su carrera en las Juventudes Comunistas y fue protagonistas de las luchas estudiantiles de 2011, en las que también surgió la figura de Boric y de varios de los actuales integrantes del Gabinete presidencial. Formada en filosofía de la pedagogía, la posible embajadora en la Argentina se convirtió, en 2012, en la primera mujer en liderar la CUT, cargo que dejó en 2021, tras perder las elecciones sindicales.