“Hasta las criaturas más miserables del mundo añoran sobrevivir”, lanza un pescador en un momento del primer episodio de Pachinko (estreno de Apple TV+ la semana pasada). Aunque el personaje circunstancial esté hablando de un pescado funciona como leitmotiv de esta saga que acaba de estrenarse por la plataforma de streaming (el viernes se dispusieron los tres primeros episodios, cada semana habrá un capítulo hasta completar los ocho). Suscrita al canon de la épica familiar y el melodrama, la flamante realización conjuga la gran escala con lo íntimo. ¿Su historia? Los avatares de una inmigrante coreana en Japón, junto a los de sus ancestros y de los que la siguieron en la línea sucesoria.

Una placa inicial da cuenta del marco en el que se produjo la ocupación nipona sobre sus vecinos a comienzos del siglo pasado. “La gente lo soportó, las familias aguantaron, incluyendo una familia, de una generación a otra”, expone el cartel en cuestión. La serie se vale de esa coyuntura y algunos años más: abarca los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la de los exiliados coreanos -considerados ciudadanos de segunda en la tierra de Hirohito- hasta llegar a los años ‘80. Sunja (encarnada por tres actrices) será el hilo conductor del relato que se inicia con su arduo nacimiento e infancia llena de carencias en un poblado cercano a Busan. En la primera secuencia, por otra parte, un flashforward introduce a Solomon Baek (Jin Ha), el nieto de la recién nacida en los Estados Unidos en 1989. El joven yuppie, y empleado de alto rango en un banco, volverá a Japón para cerrar un trato comercial de los complicados. El retorno lo obligará a una revisión de su propia historia que es también la de su abuela (Youn Yuh-jung, ganadora del Oscar por su papel en Minari). Pachinko privilegia, y entrecruza narrativamente, los periplos de ambos personajes con una sutileza inusual. Volantazos cronológicos que muestran el costado resiliente de su casta. Habrá nacimientos, éxodo, embarazos inesperados, amores frustrados, ascensos sociales y la necesidad de romper una maldición que pesa sobre su sangre.

Entre las claves de esta transposición aparece su corte visual lustroso en el que cada momento parece esconder una epifanía. Más allá de esa apuesta estética, la verdadera llave de la ficción es la trenza temporal del relato. Cada momento del pasado funciona de manera especular con algún hecho del presente –y viceversa-. “Amé el libro pero me tomó un buen tiempo figurar como lo haríamos”, declaró la productora Soo Hugh. Por lo bajo, lo que reverbera es la historia de la inmigración como una “una historia de horror”, señaló su showrunner. “No fue para shockear sino para describir la experiencia visceral de lo que significa trasladarse de un país a uno donde no conocés el lenguaje, ni las costumbres, ni la cultura”, apuntó su máxima artífice.

La base para esta ficción es una exitosa novela de la coreano-estadounidense Min Jin Lee, en la que se notan las convenciones de esos grandes eventos televisivos que se hacían hace algún tiempo en la pantalla chica. Algo aggiornados pero no tan lejos de lo que aquí fue un drama de época como Vientos de agua o, más acá en el tiempo, This is Us. Pachinko, entonces, podría haberse llamado kinstsugi. Ese arte japonés que consiste en reparar las roturas de distintos objetos resaltando las cicatrices y llenando las fisuras con oro. Pero en su título decidió utilizar otra simbología, uno menos distinguida pero igual de colorida. Alude a unas tragamonedas en las que las clases populares depositan sus sueños. Y la serie funciona tan bien como esas máquinas diseñadas para perder.





Programados:

* Amazon Prime Video anunció el estreno de Night Sky para el próximo 20 de mayo. La miniserie, uno de los platos fuertes de este año de la plataforma, consta de ocho episodios y está protagonizado por J.K. Simmons (Whiplash) y Sissy Spacek (Carrie). Ambos encarnan a una pareja que convive con un salvoconducto interplanetario en el patio trasero de su hogar. Dos de los episodios fueron dirigidos por Juan José Campanella y del elenco forma parte Julieta Zylberberg.

*La primera temporada de Girls5eva llegará mañana a la pantalla de On Directv (21 hs) y su plataforma Go. La comedia británica sigue a un grupo pop de chicas en su intento por volver a los escenarios a dos décadas de su one hit wonder. Tina Fey es una de las productoras ejecutivas de la ficción con segunda temporada confirmada. “Todo es una amalgama del pop de fin del milenio. Son las Spice Girls, son Destiny's Child, En Vogue, Britney Spears. Es como un pastiche de un tipo de género”, graficó la actriz Sara Bareilles.

*Bad Sisters tendrá lugar en Apple TV+ hacia fin de año. Se trata de una serie de 10 episodios protagonizada y creada por Sharon Horgan (Catastrophe). Mezcla de comedia negra y thriller, seguirá la vida de las hermanas Garvey quienes prometieron cuidarse las espaldas por siempre tras haber quedado huérfanas de pequeñas. Es una de las apuestas globales de la plataforma de streaming junto a Slow Horses, Shining Girls y Now and Then.

El personaje

Master Chief de Halo (Pablo Schreiber). Sujeto clave en la batalla que se librará entre la humanidad y una amenaza alienígena dentro de un par de siglos. Ducho en el campo de batalla, no muestra emoción gracias al parapeto de su casco high tech. Pero la flamante adaptación del exitoso videojuego acabó con la incógnita. Al final del primer episodio de la producción de Paramount +, el protagonista se quita su yelmo de verdoso y metálico. ¿Qué tendrá para decir el bandolero de The Mandalorian?