En las efemérides del 29 de marzo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1905. Raúl González Tuñón nace en Buenos Aires. Fue uno de los principales poetas del siglo pasado en la Argentina. Autor de El violín del diablo, Miércoles de ceniza, La calle del agujero en la media, La rosa blindada, entre otros libros. Vinculado al Partido Comunista, recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1972 y trabajó en los diarios Crítica y Clarín. Murió en 1974.

● 1943. Nace el filósofo, ensayista y novelista José Pablo Feinmann. Columnista habitual de PáginaI12 y autor de novelas como Últimos días de la víctima, Ni el tiro del final, La astucia de la razón y Timote. Su obra ensayística incluye, entre otros títulos: Filosofía y nación, La sangre derramada, El cine por asalto, Peronismo, El Flaco: Diálogos irreverentes con Néstor Kirchher y Gershwin: Ensayo sobre su obra y su tiempo y otros escritos musicales. También escribió guiones para cine. Falleció en 2021.

● 1962. Se produce el cuarto golpe de Estado del siglo XX en la Argentina. Las Fuerzas Armadas derrocan a Arturo Frondizi, once días después de las elecciones en las que el peronismo había competido y ganado en la provincia de Buenos Aires con Andrés Framini. La anulación de los comicios por parte del líder desarrollista no aplacó los ánimos golpistas. Frondizi es detenido y enviado a la isla Martín García, y se produce una comedia de enredos: el general Raúl Poggi, jefe del Ejército, no puede asumir la presidencia porque el ministro de Defensa, Rodolfo Martínez, habla con uno de los ministros de la Corte Suprema, Julio Oyhanarte, y ambos hacen jurar al presidente provisional del Senado, José María Guido. Éste seguía a Frondizi en la sucesión desde que a fines de 1958 renunciara el vicepresidente Alejandro Gómez. Guido gobernará hasta las elecciones de 1963, en las que se impone Arturo Illia con el peronismo proscripto.

● 1976. Jorge Rafael Videla se convierte en presidente de facto, cinco días después del golpe militar que desalojara a María Estela Martínez de Perón. El dictador conserva su puesto como jefe del Ejército y es miembro de la Junta Militar junto al almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti. Junto a él, juran sus ministros, entre los que destaca José Alfredo Martínez de Hoz en Economía. El tándem Videla-Martínez de Hoz, la alianza entre terrorismo estatal y capital concentrado, estará en el poder hasta el 29 de marzo de 1981, cuando asume Roberto Viola, con Lorenzo Sigaut en el Palacio de Hacienda.

● 1982. En Munich muere Carl Orff, a los 86 años. Su obra más famosa es la cantata Carmina Burana, que forma una trilogía junto a Catulli Carmina y Trionfo di Afrodite. Además, destacó por su método de enseñanza musical para niños.