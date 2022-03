En medio de la tensión con el Gobierno provincial, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) La Rioja inició este martes un paro de 72 horas.

El paro se extenderá hasta el jueves próximo sin asistencia a los lugares de trabajo y en su primera jornada, el gremio se movilizó por las calles del microcentro de la ciudad Capital.

La protesta de UDA contó con el apoyo de Docentes Autoconvocados y de docentes no sindicalizados. La huelga es en reclamo de un mayor aumento salarial al acordado entre el Gobierno y la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) y también para exigir la incorporación de UDA a la paritaria docente provincial.

UDA La Rioja pide un aumento salarial de 10.000 pesos al básico a pagar a partir de marzo y además aplicar actualizaciones durante los meses de abril y julio y con cláusula de revisión según avance el proceso inflacionario. Por otro lado, el gremio insiste en ser convocado a la paritaria docente. Para ello, UDA La Rioja cuenta con dos fallos judiciales que avalan su incorporación a la mesa de negociaciones. Pese a eso, la medida judicial no fue acatada ni por la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación ni por el Ministerio de Educación de la Provincia. Por eso, en la paritaria docente, solo participan el Gobierno provincial y la AMP.

"El paro ha sido contundente en su primera jornada. Tenemos un acatamiento del 90% en la Capital y del 100% en el interior. Además de La Rioja, también habrá marchas en Chamical, Olta y Chilecito. Esto es una clara expresión del disconformismo que hay en el colectivo docente riojano por la cuestión salarial", le dijo el interventor de UDA La Rioja, Daniel Domínguez a La Rioja/12.

Domínguez apuntó contra el Gobierno provincial por no llamar a UDA La Rioja a ser parte de la mesa paritaria. "El Gobierno está desconociendo la presencia de UDA en las convenciones colectivas de trabajo. Hay dos fallos judiciales que ordenaron que se nos convoque a la paritaria y el Ministerio de Educación no lo cumplió", señaló el gremialista.

Respecto al paro, el ministro de Educación, Ariel Martínez sostuvo que en esa cartera educativa "seguimos teniendo la mirada de que UDA llamó a un paro esperando la resolución de la justicia nacional y no de un Ministerio de Educación". Martínez dijo que UDA fue convocado a ser parte de las mesas técnicas salariales para firmar el acuerdo paritario y que fue el sindicato el que no quiso participar de esas instancias de negociación.

Las declaraciones del Ministro causaron malestar en el gremio docente desde donde se pidió la renuncia del funcionario. "Las mesas técnicas son reuniones de amiguismo y por eso UDA no participó en ellas. Lo cierto es que a las negociaciones hoy las hacen con un solo sector sindical (AMP). Además, Martínez dijo que el paro de UDA solo afectaba al nivel secundario cuando ha sido un paro que ha impactado en todos los niveles educativos. El Ministro está confundido y quiere confundir a la gente. Por eso,, pedimos la renuncia del ministro Martínez, le queda grande el cargo", disparó Domínguez.

El dirigente sindical dijo que ahora en UDA esperan "que el Gobierno reaccione" ante el paro docente y no descartó nuevas medidas de fuerza si los reclamos no son escuchados en la Casa de las Tejas. "Seguramente evaluaremos las próximas medidas. Para sentarnos a tomar un café no estamos. Lo que queremos es plata genuina, pedimos 10 mil pesos al básico y que abran la paritaria a UDA. Esperamos la reacción del Gobierno y luego daremos a conocer los pasos a seguir para las siguientes semanas. Esto recién empieza", avisó.

Mientras tanto, en el Gobierno provincial analizan la posibilidad de llamar a la conciliación obligatoria, una medida que la Secretaría de Trabajo podría tomar en las próximas horas.

