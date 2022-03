El próximo feriado ya está a "la vuelta de la esquina". Será el sábado 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, pero —malas noticias— no se traslada.

La fecha es uno de los feriados inamovibles dispuestos por el Ministerio del Interior, por lo que no habrá fin de semana largo. Para el próximo descanso extendido habrá que esperar hasta Semana Santa, que en 2022 cae en la segunda semana de abril.

¿Cómo se cobra un sábado feriado?

Según indica la ley de contrato de trabajo , el trabajador tiene derecho a descansar de sus tareas en los días feriados sin sufrir descuentos en su salario. Sin embargo, existen rubros en los que no es posible tomarse el día, porque son sectores que llevan adelante tareas consideradas esenciales.

Para esos casos, el artículo 166 de la Ley establece dos casos: "En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo. En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual".

La diferencia entre feriado y día no laborable

En los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical, siendo el trabajo una excepción a la que el trabajador no está obligado. Por el contrario, la adhesión a un día no laborable está en manos de los empleadores, no es obligatoria ni debe pagarse un extra por tener actividad ese día.

En Argentina, los días no laborables están compuestos por las Pascuas Judías, el Jueves Santo, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, la Fiesta del Sacrificio, al Año Nuevo judío e islámico y el Día del Perdón.

¿Por qué es feriado el sábado 2 de abril?

En Argentina el sábado 2 de abril es feriado porque se conmemora a quienes perdieron la vida durante la Guerra de Malvinas, iniciada en 1982 por el gobierno de facto. El enfrentamiento militar le costó la vida a 649 soldados argentinos, además de otros 450 que posteriormente se suicidaron por las secuelas físicas y psicológicas.

Quienes fueron convocados para pelear por la recuperación de las islas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833, fueron, en su mayoría, jóvenes de 18 a 25 años que no contaban con experiencia ni entrenamiento militar suficiente para enfrentar a las tropas británicas.

Segui leyendo: