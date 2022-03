Deste Termas de Río Hondo

Dos años pasaron desde la última vez que las y los fanáticos del MotoGP en la Argentina vieron agitarse la bandera a cuadros en la recta principal del Circuito Internacional de Termas de Río Hondo sobre la marcha victoriosa de la Honda del ocho veces campeón del mundo en tres categorías diferentes, el español Marc Márquez. Dos años desde aquel 31 de marzo de 2019, en el que los fanáticos vieron por última vez al multicampeón y máximo ídolo, el carismático italiano Valentino Rossi, saludar en pista sobre su ya mítica Yamaha con el número 46.

Para esta misma fecha en 2020, cuando el coronavirus comenzaba a hacer estragos en la Argentina y en el mundo, y los vuelos se cancelaban y las fronteras se cerraban, las autoridades de la competencia y los organizadores locales decidieron cortar por lo sano y bajar del calendario internacional la fecha de la Argentina. Luego, en noviembre de ese mismo año, se anunció una nueva fecha argentina en el calendario 2021, que también fue suspendida. Y entre una cosa y la otra, ocurrió en la noche del 6 de febrero el voraz incendio en las instalaciones del Circuito Internacional de Termas que arrasó con la zona de boxes, la sala de prensa y las salas de control de carrera. Tantas veces elogiado por la Federación Internacional, el circuito luce ahora renovado y mejorado, en un nuevo esplendor.

Como si se tratara del Ave Fénix, de esas cenizas regresó a la Argentina la máxima competencia del motociclismo mundial, el MotoGP, que este fin de semana cumplirá en esta ciudad la tercera fecha del campeonato, luego de las carreras de Qatar e Indonesia. No estará Rossi, quien a los 42 años, anunció en noviembre pasado durante el Gran Premio de la Comunidad Valenciana su retiro de las pistas. Y tampoco estará Marc Márquez, quien luego de brutal accidente que sufrió en la vuelta de calentamiento de la última carrera, no se recuperó totalmente y padece visión doble.

Miles de fanáticos llegan a Termas de Río Hondo desde todas partes de la Argentina y desde los países limítrofes en grandes motos de las mejoras marcas, pero también en motos más pequeñas, menos ostentosas. Dentro del primero grupo se destacan doce brasileños procedentes de Curitiba, que caminan por las calles céntricas de la ciudad santiagueña a la espera del inicio de la competencia, que finalmente será este sábado con la clasificación y finalizará el domingo con el Gran Premio. "Hicimos más de 500 kilómetros de viaje para llegar hasta acá; hermosos paisajes y un viaje muy tranquilo. Antes de la pandemia recorrimos la Argentina hasta Ushuaia y nos encanta, pero esta es la primera vez que venimos a la carrera", le comenta a Página /12 el líder veterano de este grupo. "No vamos a poder ver a Rossi, y ahora tampoco a Márquez, pero no importa, sabemos que en la pista estarán los mejores pilotos de motos del mundo y entre todos ellos las diferencias son de milésimas de segundos", aporta otro de los visitantes. No hay dudas sobre eso.

Serán cerca de 40 los pilotos los que recorrerán el asfalto del renovado Circuito Internacional para las carreras de las tres categorías del Gran Premio: MotoGP, Moto2 y Moto3. En la máxima, sin Márquez, se destacan los nombres del italiano Andrea Dovizioso (Yamaha); los franceses Johann Zarco (Ducati) y Fabio Quartararo (Yamaha), el español Maverick Viñales (Aprilia); el español Alex Rins (Suzuki), el español Álex Márquez (Honda) y el portugués Miguel Oliveira (KTM), entre otros.

El frente de los boxes del equipo oficial de Yamaha / Prensa MotoGP

Los comercios del centro de Termas, cuidad que este jueves amaneció fría y envuelta con la mala noticia de la muerte del Chango Cárdenas, ídolo santiagueño que tiene su propia estatua en el estadio Madre de Cuidades, ya lucen en sus vidrieras las típicas remeras y gorras de las diferentes marcas que animarán la competencias: Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, KTM y Aprilia. Se estima para el fin de semana el arribo de más de 60 mil fanáticos y fanáticas de las motos.

Los mecánicos del equipo de Bastianini (Ducati), esperan la llegada de sus equipamiento.

Dentro del Circuito Internacional de Termas, los equipos del MotoGP trabajan en sus respectivos boxes preparando las motos para la que será desde su regreso al país en 2014 el séptimo Gran Premio de la República Argentina. Sin embargo, desde el paddock, donde mecánicos y armadores van y ultimando detalles, se puede observar que algunos de los boxes lucen semivacíos. Es que uno de los cinco aviones que debían traer la carga desde Indonesia se averió en Mombasa, Kenia y tuvo que partir otra avión para rescatar la carga que recién llegará este viernes al país. Por ese motivo, las tandas de entrenamientos libres que debían dar comienzo este viernes a la competencia fueron reprogramadas para el sábado, desde la 8.45 hasta las 13.25 para Moto3, Moto2 y MotoGP; y las clasificaciones se concentrarán, en el mismo orden, desde las 14.35 hasta la 17.45.

En paralelo a los giros de las motos sobre el circuito, se desarrollará en el Fan Zone del predio una gran fiesta con música, espectáculos y DJs internacionales; acrobacias de motocross, y otras actividades que refuerzan el carácter multifacético del Gran Premio de la Argentina. Es que no sólo se trata de una carrera, el MotoGP -por el que los fanáticos pagan entradas que van desde los 11.250 pesos para el sector de campo, 18.750 pesos para las gradas, 27.600 para las tribunas Marc Márquez y Valentino Rossi, y hasta 60.000 pesos para la nueva tribuna de boxes, desde donde se asegura un 70 por ciento de visibilidad sobre la totalidad del trazado- ofrece mucho más que la actividad deportiva a los visitantes, ya que el evento se expande a otras esferas como el turismo, la gastronomía y las actividades nocturna que brinda la ciudad termal a los visitantes, muchos de los cuales podrán ingresar presentando las entradas de la edición suspendida en 2020 sin ningún costo adicional.

Concluida la segunda fecha del MotoGP, el italiano Enea Bastianini (Ducati) lidera el campeonato, con 30 puntos; seguido por Brad Binder (KTM), con 28, y Quartararo (Yamaha) con 27, y Oliveira (KTM) con 25.