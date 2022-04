Para no perderle pisada a Horacio Rodríguez Larreta en la carrera presidencial, Patricia Bullrich realizará una gira por Estados Unidos con miras a 2023. Unos meses después del viaje del jefe de gobierno porteño, la presidenta del PRO arribará a suelo norteamericano para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado, congresistas, empresarios y economistas.

De esta forma, la exministra de Cambiemos avanza en su proyecto presidencial que empezó a tomar forma con sus viajes al interior del país y continúa con una gira internacional que tendrá como eje central la seguridad internacional, las nuevas tecnologías y estrechar vínculos con representantes del poder económico.

En la previa al viaje, Bullrich mantuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, en donde conversaron sobre sus aspiraciones políticas. “Encantado de conocer más sobre el próximo viaje de Bullrich a varias ciudades importantes de los EEUU y su perspectiva sobre el crecimiento futuro de la relación Argentina-EEUU”, publicó en redes sociales el diplomático tras la reunión.

En el itinerario de la presidenta del PRO figura visitar este lunes San Francisco para hacer una escala por Silicon Valey, partir el martes a Nueva York, en donde brindará una entrevista a la CNN, y llegar el miércoles a Washington. Allí, formará parte de un debate en el Center for Strategic and International Studies -un “think tank” estadounidense-, encabezará un almuerzo en el Citibank y asistirá a un encuentro con expertos en América Latina en el Wilson Center. Asimismo, tendrá una reunión en el Council of the Americas y una charla con estudiantes en la Universidad de Georgetown.

El punto más importante de la gira será su visita al Departamento de Estado, donde tiene pauatada una cita con Mark Wells y Bruce Friedman, director para Asuntos de Brasil y el Cono Sur. El viaje incluye también un encuentro en el Capitolio con congresistas.

Por último, el sábado viajará a Chicago para ser parte de la conferencia anual de Masters Argentina. Junto al senador de la UCR Alfredo Cornejo y el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, será parte de una charla titulada “Consensos improbables para la argentina que se viene”.