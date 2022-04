“Estamos en un tiempo donde la solidaridad entre pueblos hermanos es central para poder avanzar”, dijo el presidente Alberto Fernández junto a su par Chileno, Gabriel Boric, luego de la reunión bilateral que los jefes de Estado mantuvieron en Casa Rosada. Boric, en tanto, agregó que “si seguimos por separado nos vamos hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos”. Se trata de la primera visita internacional que el flamante presidente chileno realiza tras su asunción y, al ser una visita de Estado, durante esta primera jornada Boric visitó a los máximos representantes de tres poderes: el día comenzó en Casa Rosada, continuó con una visita al Congreso e incluyó una reunión en la Corte Suprema de Justicia. Como broche de la jornada, Boric y Fernández cenaron en el Centro Cultural Kirchner, luego de disfrutar de espectáculos musicales con grandes artistas como Víctor Heredia, Chango Spasiuk y la reconocida banda chilena, Inti Illimani.

“La hermandad entre Chile y Argentina tiene que ir más allá de las preferencias que tengan sus presidentes”, subrayó Boric en el Museo del Bicentenario. El mandatario destacó la importancia de profundizar el intercambio comercial, pero también el cultural. "Siento una profunda hermandad con la Argentina, me crié en la Patagonia, donde no hay fronteras", continuó. Fernández también se refirió a las fronteras al decir que "Chile y Argentina tienen una cordillera que no nos separa, sino que nos une". El chileno le dijo a Fernández que tiene en él "un aliado y un cómplice para dar las batallas contra la desigualdad". El mandatario argentino le respondió: "tenés en mi un aliado, un amigo, un cómplice", y opinó que “no vale que nuestras economías crezcan si el crecimiento se concentra en pocos y las miserias se distribuyen en muchos”.



Boric había comenzado su día temprano, cerca de las nueve, cuando junto al canciller Santiago Cafiero, realizaron una ofrenda floral al monumento de José de San Martín ubicado en la plaza que lleva el mismo nombre. Cerca de las diez fueron a Casa Rosada, donde el mandatario chileno fue recibido por Fernández en el Salón de los Bustos. Luego de la foto protocolar en la escalera Francia, se dirigieron al despacho del mandatario y Boric le hizo entrega a Fernández de un obsequio muy especial: el vinilo Las últimas composiciones de Violeta Parra , firmado por los nietos de la reconocida artista popular chilena, Javiera Parra y Ángel Parra hijo. Fernández, en tanto, le regaló un vinilo de Charly García, Clics modernos, y una camiseta de Argentinos Juniors, del jugador Milovan Mirosevic, ídolo del presidente chileno.



En conferencia de prensa, Boric aprovechó a responder a los sectores de derecha que siempre quieren saber su posición sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Alguien acababa de preguntarle acerca de la política de su país en materia de derechos humanos. Él habló de manera enfática del principio de no-injerencia en la política interna de los Estados. "Algunos sectores de derecha me preguntan por esos tres países --dijo, pero no sobre las violaciones que hubo en mi país y en Colombia”. Y agregó: "Los derechos humanos tienen que protegerse de manera íntegra, independientemente del color político del Estado que lo vulnera. No hay que utilizar el sufrimiento de los pueblos para tratar de sacar beneficios en la política interna".



El mandatario también dijo más. Habló de la situación con el pueblo Mapuche: “Hemos elegido el camino del diálogo y eso molesta a muchos”, señaló. Reconoció las diferencias limítrofes entre Argentina y Chile sobre la Plataforma Continental Antártica y sentó posición política al defender la postura de nuestro país y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Alberto Fernández dijo: "Tenemos muchas cosas en común, como la protección de los derechos humanos, la centralidad de las políticas de género, el cuidado del medioambiente y también tenemos que hacer realidad el corredor bioceánico en el norte de la Argentina".

Durante el día, en uno de los salones de Casa Rosada se encontraron los ministros de ambos países conversando y tomando café, hasta que cerca de las once se dirigieron a la presentación oficial de las comitivas. Más tarde participaron junto a los mandatarios de una reunión ampliada. Por Argentina estuvieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Justicia, Martín Soria; Economía, Martín Guzmán; Defensa, Jorge Taiana; Cultura, Tristán Bauer; y Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero y la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.

Para finalizar la actividad en Casa de Gobierno, ambos presidentes y los ministros se trasladaron al museo del Bicentenario, en el subsuelo de Casa Rosada, donde rubricaron una serie de convenios en materia de igualdad de género, cooperación para garantizar los derechos de personas LGBTIQ+, colaboración en asuntos consulares, sitios y espacios para la memoria en Chile y Argentina, y en energía, además de una carta de intención en el área de derechos humanos.

Una vez finalizado el acto formal, las ministras y las mujeres que forman parte de la comitiva almorzaron juntas y fueron al CCK a participar de un ágape organizado por Gómez Alcorta. Boric dejó Casa Rosada y a las 15 arribó --junto a la parte parlamentaria de su comitiva-- al Congreso de la Nación, donde lo recibieron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y la Presidenta Provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, en reemplazo de CFK que está en El Calafate.

Según supo Página12, allí se hablaron de cuatro temas: la necesidad de reactivar los Grupos Parlamentarios de Amistad; los proyectos de ley vinculados al ámbito de recuperación energética --Massa dio un discurso sobre la necesidad de colaborar en la matriz energética entre ambos países mediante YPF y el ENAC, que es un organismo similar en Chile. También dialogaron sobre la importancia de las políticas en materia de derechos humanos y, por último, acordaron colaborar como grupos parlamentarios sobre todo lo vinculado a cuestiones de género.

Finalmente, hicieron una recorrida del Congreso en un clima de mucha distención, que terminó con una selfie entre los presentes. Boric también recibió regalos en la visita. Massa le obsequió un mate y otra camiseta de fútbol, en esta ocasión de Tigre, y firmada por Pipo Gorosito, un exjugador y extécnico de Tigre, del que Boric es fanático porque fue técnico de su equipo, la U de Chile. Luego de una hora y media de visita, Boric fue a la CSJN donde fue recibido por Carlos Rosenkrantz y el ministro decano de la Corte, Juan Carlos Maqueda en el salón Embajadores. También participó el presidente de la Corte chilena, Juan Fuentes, y la embajadora chilena en la Argentina, Bárbara Figueroa.