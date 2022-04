La actriz María Valenzuela, quien hace semanas reveló que enfrenta un problema de salud por mala praxis en un procedimiento odontológico, contó ahora que deberá ser operada por otra condición.

"Me tengo que operar las lolas. Me estoy haciendo mamografías y análisis de sangre porque tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga porque ya no puedo ni hacerme masajes, ni ponerme boca abajo", relató al programa Nosotros a la mañana.

Consultada por la evolución de su salud en general, luego de que a comienzos de marzo explicara que está pesando 35 kilos por un procedimiento de implantes dentales mal hecho, dijo que "de a poco está ganando fuerzas" gracias a un nuevo tratamiento.

"Estoy haciéndome estudios. Masticar, masticar, no puedo, pero me sacó bastante el dolor, porque me puso una resina, en todo lo que es la boca y las encías, porque se me juntaba además mucha comida", dijo.

Actualmente, "me estoy preparando, estoy haciendo análisis de sangre, estoy tomando suplementos para tener más fuerza, más proteína, todo dos por día, para que me levante el ánimo y la energía", agregó.

Días atrás, la actriz reveló que recurrió a un tratamiento odontológico para mejorar su imagen pero que los resultados no fueron los que esperaba. "Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer", precisó en sus redes sociales.

Valenzuela definió su diagnóstico como "muelas de vaca". "Me hizo mal todos los dientes, tengo las muelas de un tamaño que no coincide con lo que es mi estructura. Ya se quebró uno de los dientes porque puso fundas, tres apoyadas en una sola raíz. Fue comiendo una medialuna empapada en café con leche", detalló en una entrevista y aseguró que espera resolver su caso ante la Justicia.