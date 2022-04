The Wire



2002-2008

Consistente en cuanto a su presencia en los primeros puestos de cualquier lista de las mejores series del siglo XXI, The Wire puso patas para arriba la impresión que la alta cultura seguía teniendo respecto de las producciones televisivas, elevando la vara a una altura que aún hoy, veinte años más tarde, continúa siendo un estándar difícil de alcanzar. La historia de los policías y los traficantes de drogas de Baltimore, observados desde su propio punto de vista, con los límites entre el bien y el mal difuminados –aunque sin caer nunca en la posibilidad de la anarquía ética–, transformó al experiodista y escritor David Simon, apoyado por un equipo de guionistas que incluyó a George Pelecanos, en un nombre insoslayable de la nueva era dorada de las series. “Nuestros personajes son gente que sufre la indiferencia de estos nuevos dioses, las instituciones”, afirmó Simon luego del enorme éxito de la primera de cinco temporadas. “En la mayor parte de la televisión actual, se muestran individuos que se elevan por sobre las instituciones de las que forman parte, con efectos catárticos. Mientras que, en nuestra serie, las instituciones siempre son mucho más grandes que ellos, y el que se atreve a enfrentarlas termina invariablemente siendo objeto de burla, marginalizado o destruido. Es una tragedia griega para el nuevo milenio, por llamarlo de alguna manera”.

Generation Kill

2008

Adaptación del libro de Evan Wright del mismo nombre, la miniserie Generation Kill fue llevada a la pantalla por Simon respetando en líneas generales la idea madre del texto seminal: un grupo de marines llega al territorio iraquí y sus actividades cotidianas, en particular durante la toma de Bagdad de 2003, son retratadas por un periodista de la revista Rolling Stone que se mueve en el terreno junto a ellos. El periodista en cuestión es, desde luego, el propio Wright, cuyos artículos periodísticos originales fueron luego compilados y ampliados en forma de volumen literario. Para David Simon, responsable máximo de la adaptación seriada, lo más importante del relato es “la creciente conciencia que, con el correr de los capítulos, estos soldados van teniendo de sus responsabilidades, y el poco control que tienen sobre ello. Es algo desolador. Me hubiese sentido mucho mejor si no creyese que la gente que ordenó esta guerra no tenía idea de lo que estaba diciendo. No importa si se trató de una guerra correcta en el momento apropiado. A lo que me refiero es: ¿realmente sabían lo que estaban diciendo cuando hablaban de guerra? Espero que el hecho de poder caminar durante siete horas en los zapatos de estos marines sirva para recordar y educar a los norteamericanos sobre lo que realmente es la guerra”.

Treme

2010-2013

Continuando la fructífera sociedad con el gigante HBO, David Simon y el cocreador Eric Overmyer se propusieron construir otro relato coral de gran aliento y ambiciones, nuevamente basado en hechos trágicamente reales. La historia de Treme, cuyo título proviene de un barrio de Nueva Orleans llamado Tremé, comienza apenas tres meses después del Huracán Katrina y describe la lenta pero implacable reconstrucción de la ciudad y el tejido social a partir de un grupo de personajes: la dueña de una taberna, un par de músicos, un cocinero de categoría, un activista por los derechos civiles y un dj radial, entre otros habitantes. A pesar de las reticencias iniciales a la hora de darle luz verde al proyecto, la saga terminaría desarrollándose a lo largo de cuatro temporadas. “Comenzamos a ir a Nueva Orleans a recabar información dos meses después del huracán”, declaró Simon en su momento. “Eric tenía una casa allí antes de la tormenta y era un residente a tiempo parcial. La idea de escribir algo acerca de la cultura de Nueva Orleans es de larga data; queríamos hablar sobre la cultura americana y no creo que haya mejor sitio para hacerlo. Eric estaba en Baltimore cuando ocurrió el huracán y justo después, cuando aún estábamos viendo las secuelas del Katrina, fue cuando nos dimos cuenta de que la serie debía centrarse en las consecuencias del desastre y la reconstrucción”.

The Deuce

2017-2019

Las tres temporadas de The Deuce, notable serie histórica creada por David Simon y George Pelecanos, recorre los años 70 y 80 en los barrios menos glamorosos de Nueva York, centrándose en tres personajes centrales: los hermanos Vincent y Frank Martino, encarnados por James Franco, y la prostituta devenida actriz y realizadora porno interpretada por Maggie Gyllenhaal. Más allá de los derroteros individuales de esas y otras criaturas, observadas por el guion con cariño y piedad, la saga incorpora reflexiones sobre los cambios urbanísticos y culturales, la gentrificación, la hipocresía, la violencia urbana y la policial, los cambios en la industria XXX y la llegada del VIH. En una entrevista con el diario La Nación, Pelecanos declaró que “junto a David vimos la oportunidad de explorar las relaciones entre los géneros y una forma de contar lo que pasa con las mujeres en el ámbito laboral. Es algo sobre lo que no habíamos trabajado antes. Personalmente, hace veinte años no me hubiese interesado tanto. Por entonces, aunque sabía que les pasaban cosas así a las mujeres, sentía que no era un tema mío: soy un tipo bastante bueno y yo no hacía nada de eso. Pero llegó el momento de hablar. Entramos en esta historia sabiendo que hablaba de la economía, el capitalismo y también del patriarcado, que era algo con lo que no habíamos lidiado en nuestros trabajos anteriores”.