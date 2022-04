Emiliano Vecchio es el primer desafío que tiene que resolver Leandro Somoza como técnico de Central. El diez es un generador compulsivo de conflictos y su negativa a entrenar fue expuesta por el propio club la semana pasada, dando a conocer un parte médico donde consta que no tiene lesión alguna que justifique sus ausencias. Vecchio quiere volver al equipo sin cumplir la rutina de entrenamientos que se le preparó y Somoza, a diferencia de su antecesor, Cristian González, tomó la decisión de no hacer concesiones. Para visitar mañana a Lanús no vuelve el diez, mientras que el técnico se espera hoy confirmar los regresos de Marco Ruben y Marcelo Benítez, además de hacer cambios en defensa.



Central tiene muchos problemas deportivos hace ya un tiempo. Pero todos se multiplicaron desde que Vecchio regresó, siendo un generador de problemas. Hizo echar a un preparador físico, se peleó con sus compañeros, con técnico y ahora se niega a entrenar. Somoza, a diferencia del Kily, está dispuesto a prescindir del diez e incluso a marginarlo del equipo si no obedece indicaciones.

El técnico le pidió a Vecchio que cumpla con una rutina de tareas físicas para recuperar su mejor condición deportiva. Desde entonces el diez se resiste a practicar en doble turno. Para evadir la obligación acusa dolores musculares. El técnico ordenó realizarle un estudio por imágenes y Vecchio no fue al sanatorio. El club informó de su ausencia en un insólito parte médico dado a conocer días atrás, donde se aclaró que al dia siguiente de la cita con el médico el jugador acudió el sanatorio. Como se esperaba, en las imágenes se constató que Vecchio no tiene lesión alguna. Es decir, Central hizo un parte médico de un jugador que no tiene problemas físicos, a pedido de Somoza, para hacer público la situación diaria que se vive en Arroyo Seco con el volante.

El diez quiere jugar mañana a las 19 ante Lanús en el sur bonaerense. Somoza, por el contrario, tiene resuelto mantener desplazado al jugador hasta que no se esfuerce por encontrar su mejor nivel. Vecchio usa las redes sociales para dar mensajes de unión en el plantel pero puertas adentro su conducta rompe cualquier clima de armonía, algo que en Arroyito tomaron la decisión de dar a conocer. En este contexto, pocos días parecen quedarle al jugador en Central.



Mañana el equipo visitará a las 19 a Lanús. Al canaya le urge un triunfo pero por sobre todo una actuación que tenga aspectos positivos a resaltar. Por ahora Somoza no le sacó al equipo ninguna de sus dificultades y la falta de ideas en cancha es indisimulable. Aunque mañana ante el granate volverá Ruben, probablemente por Alejo Véliz, tras superar un traumatismo en la pierna derecha. Mientras que Benítez tiene muchas chances de regresar por Gino Infantino si responde hoy en la práctica de fútbol matutina.



Para mañana Somoza es improbable que mantenga en defensa de titular a Cristian Baez. El paraguayo fue responsable en las últimas fecha de goles de Tigre y Aldosivi por sus torpezas y su salida del equipo está anunciada. Aunque hoy el técnico debe definir si el puesto junto a Juan Cruz Komar es para Facundo Almada o Ricardo Garay. El zaguero paraguayo no jugará hoy el partido de reserva dado que está en consideración de Somoza para el encuentro de mañana. Esta tarde, Somoza define titulares para viajar a Buenos Aires, como así también la situación de Vecchio. Al cierre de esta edición el entrenador no estaba dispuesto a hacerle al diez un lugar entre los suplentes.