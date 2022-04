En la ronda de presidenciables de Juntos por el Cambio, las alianzas se arman y se desarman. Horacio Rodríguez Larreta venía tratando de contar con Elisa Carrió como una aliada para sus intenciones presidenciales. Tuvo más de un encuentro con ella en los últimos tiempos, para que se sienta consultada. Pero lo cierto es que la estrategia no siempre le funciona al jefe de Gobierno. La líder de la Coalición Cívica le apuntó directamente y con nombre y apellido por no tener una posición más firme. “Hay candidatos que no se juegan, que no hablan de la deuda. Estoy hablando de Horacio”, sostuvo Carrió que, durante la negociación para aprobar el acuerdo con el FMI, enfrentó a Patricia Bullrich en alianza con los radicales. Carrió también se mostró poco convencida de que el abanico de candidatos actuales, que incluye a Larreta, lleguen con posibilidades a 2023: “Los que están ahora no son los que van a ser los candidatos. Hoy es todo exposición y desgaste”.