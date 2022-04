La cantante Lali Espósito publicó un video en el que invitó a su show a Agustina, la niña mendocina de cinco años que sufre bullying y cuya historia se volvió viral cuando su tía compartió una filmación en la que se la ve llorando y diciendo que no quiere volver a la escuela.

"Agustina, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero mandarte este saludo. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo", le dijo Lali a la niña en un video enviado a la familia que publicó en sus redes Mariela Paz, la tía de la niña.





Espósito agregó: "Me dijo tu mamá que sos lo más, quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse, uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés".

La artista, que el 23 y 24 de junio se presentará con su Disciplina Tour en el Luna Park y el 27 de agosto en el Movistar Arena, invitó a Agustina y a su madre a uno de los shows. “Y cuando visite Mendoza también te voy a decir de ir a visitarte”, prometió.

El caso de Agustina

Agustina vive con su familia en Tupungato y, según contó su familia, sufre bullying en la escuela desde el jardín de infantes. Un grupo reducido de compañeros de clase la insultan con comentarios gordoodiantes.

“La maestra del jardín lo sabía, había hecho un par de reuniones y siempre diciendo que trabajaban mucho en el tema, que estaban solucionando el problema, y volvía a suceder, volvía a suceder”, dijo el padre de la niña a un medio local.

El pasado 7 de abril, Agustina llegó a su casa y se tiró en la cama a llorar durante horas. La niña dijo que estaba harta del hostigamiento que sufría y que no quería ir más a la escuela. Su madre la filmó y después mandó el video a la tía de la niña, que lo compartió en redes sociales.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) de la provincia informaron que Agustina iba a volver a la escuela esta semana, después de haberse contactado con la familia de la niña y su abogado. “Paralelamente, se ha hecho un trabajo interno no solo con los niños del grado sino con el resto de la escuela ante la repercusión que ha tenido el caso en la comunidad”, indicaron desde la DGE.

“La estudiante va a tener una revinculación con la escuela a partir de una maestra de apoyo y del equipo de Doaite (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares) será el primer acercamiento para que vaya volviendo de a poco y que no sea shockeante el regreso al aula”, agregaron desde el establecimiento.